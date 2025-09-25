Diretor-geral do Detran morre após sofrer mal súbito dentro de gabinete

Edir Domeneghini era diretor do Detran desde junho de 2024. DetranRS / Divulgação

O diretor-geral do Detran/RS, Edir Domeneghini, 66 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (25), em Porto Alegre.

Segundo apurou Zero Hora, ele foi vítima de um mal súbito dentro do gabinete onde trabalhava, na sede do órgão.

A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do departamento no fim da manhã.

O servidor assumiu o Detran em junho de 2024. Edir deixa a esposa e três filhas. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Edir Pedro Domeneghini era natural de Veranópolis, bacharel em direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Foi diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, coordenador do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e coordenador do Departamento do Patrimônio do Estado.

