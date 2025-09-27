Geral

Dia Mundial da Notícia celebra jornalismo em meio a cerceamento da imprensa e processos bilionários

Tema deste ano é a necessidade que a sociedade tem de contar com a imprensa para conhecer os fatos. Há preocupação também com os 557 jornalistas que estão presos no planeta

Humberto Trezzi

