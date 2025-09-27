Dia Mundial da Notícia celebra jornalismo em meio a cerceamento da imprensa e processos bilionários

Segundo levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, em 2025 foram assassinados 37 jornalistas. photokozyr / stock.adobe.com

Celebrado no domingo (28), o World News Day (Dia Mundial da Notícia) é momento de reflexão diante de duas ameaças crescentes: as fake news e o assédio judicial representado por processos bilionários. É por isso que centenas de empresas jornalísticas, associações de apoio à mídia e indivíduos de mais de cem países renovam, nesta data, o compromisso de conscientizar sobre a importância da mídia.

O tema deste ano é justamente a necessidade que a sociedade tem de contar com a imprensa para conhecer os fatos. Algo fundamental para barrar a desinformação e o aprofundamento das ameaças à liberdade de imprensa.

Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais, ressalta que a data conquista cada vez mais adeptos e visibilidade porque a busca da verdade e da pluralidade nunca foram tão relevantes para as sociedades.

Em uma era em que crescem as ameaças à imprensa, as bolhas de opinião e as realidades paralelas, a data serve para nos lembrar que precisamos de informações corretas e plurais para tomarmos as melhores decisões sobre nossos destinos individuais e coletivos. MARCELO RECH Presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais

E quais são os sinais de perigo à liberdade de imprensa? Eles sempre estiveram presentes em países autoritários, como China e Rússia, mas começam a se avolumar inclusive em locais pautados por tradição de mídia livre, como os Estados Unidos. As últimas investidas do governo dos EUA contra empresas jornalísticas incluem a proibição de acesso a coletivas por parte de repórteres vistos com desconfiança, a retirada de informações públicas do ar e ações judiciais exigindo valores estratosféricos, movidos contra conglomerados midiáticos.

Entidades como a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) alertam sobre sinais de que a liberdade de imprensa está em perigo:

Ameaças ou violência propositalmente direcionadas a jornalistas.

Retirada do ar de reportagens, mediante ordem judicial ou mesmo por temor da empresa de mídia ao ser pressionada pelos três poderes.

Bloqueio de perfis de jornalistas e influenciadores por parte de governantes ou do Judiciário.

Punição a veículos por declarações de terceiros.

Processos judiciais contra empresas de mídia, processos criminais contra jornalistas.

Cyberbulling: difamação de jornalistas

Direcionamento de boatos a respeito de empresas de mídia

O presidente norte-americano, Donald Trump, processa o New York Times com um pedido de indenização de US$ 15 bilhões (equivalente a R$ 79,6 bilhões) por supostos danos morais ocasionados por reportagens a respeito dele. O pedido foi rejeitado liminarmente, mas pode ser reanalisado. O republicano também quer US$ 10 bilhões do Wall Street Journal, por supostas injúrias.

Celebrizado pela criação do grupo investigativo Spotlight, o norte-americano Martin Baron (ex-editor-chefe do Boston Globe, do Washington Post e do Miami Herald) publicou no site do World News Day comentário em que ressalta que a democracia não pode sobreviver sem a imprensa livre e vice-versa. E ambas estão em perigo agora nos Estados Unidos.

— Os norte-americanos precisam aprender com colegas de outros países como agir. Gente que já foi bem-sucedida em enfrentar os autoritários que atacam a mídia e as liberdades individuais — acrescenta.

A doutora em Comunicação Raquel Recuero, especialista em mídias sociais e professora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), também considera que ataques como os do governo dos Estados Unidos à liberdade de imprensa são ataques à democracia.

— São tentativas de um governo específico para cercear o conteúdo que acredita que não lhe é benéfico. Mas é justamente na crítica e cobrança de governos que o jornalismo também tem sua função. E parece que, no processo de corrosão da democracia pela radicalização, bem como os ataques às suas instituições, esse tipo de coisa tem sido cada vez mais normalizada no mundo. Uma ideia de que os interesses pessoais são colocados acima dos coletivos e que as narrativas devem ser construídas para ser benéficas a quem detém o poder — critica.

Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e autor de um livro sobre a cultura da desinformação, enumera razões pelas quais o tema da liberdade de imprensa precisa de atenção permanente. Além da censura judicial, ainda preocupante, ele pondera que as ameaças diretas contra os profissionais da imprensa, ao lado de atentados violentos contra a vida dessas pessoas, têm crescido muito e indicam a gravidade do momento. Segundo levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, em 2025 foram assassinados 37 jornalistas e 557 estão detidos, mundo afora. Outros 54 profissionais de mídia são reféns e há 98 profissionais do setor desaparecidos.

— Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos não para de criar dificuldades para os que trabalham com a notícia. Depois de retirar boa parte do financiamento das emissoras públicas, instiga constrangimentos que levam veículos a suspender programas e exige que reportagens sobre o Departamento de Guerra sejam aprovadas por autoridades, antes de serem publicadas.

Bucci acredita que está em curso no mundo, há alguns anos, um bombardeio incessante de governantes autoritários contra os relatos objetivos e confiáveis da imprensa. Isso deixa no ar a impressão de que é feito para tornar mais viável o triunfo do fanatismo. Sem jornalismo e sem imprensa livre e forte, as democracias não terão força para enfrentar essa ameaça que paira sobre todos nós, finaliza o professor.