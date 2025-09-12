Cultura e adrenalina: a semana de Zero Hora em imagens

A semana começou com o retrato do músico Prisica Grecco, no Cais do Porto, feito pelo fotógrafo Mateus Bruxel.
O artista participa do projeto de GZH "A Música do Rio Grande" e interpreta a canção Desgarrados.
Em Porto Alegre, milhares de pessoas acompanharam o show de Gilberto Gil, realizado no estádio Beira-Rio, durante a turnê Tempo Rei.
A foto é de Renan Mattos.
O skatista da Red Bull, Sandro "Mineirinho" Dias, desceu o primeiro nível da pista montada no prédio do CAFF, em Porto Alegre.
O registro é de Jonathan Heckler.
O compositor, pianista e professor Celso Loureiro Chaves, referência da música de concerto no RS, recebeu homenagem da Ospa pelos 75 anos de vida e 50 de composição.
A foto é de Mateus Bruxel.
A semana foi marcada pelo tempo bom na capital gaúcha, com sol predominando e temperaturas agradáveis, convidando a população a aproveitar os espaços ao ar livre.
O registro é de Jefferson Botega.
Fechando a semana, o fotógrafo Mateus Bruxel acompanhou o casal Melinda Cassol Cravo e Douglas Ferreira Scherer, com a filha Olivia Cravo Scherer, que há um ano se dedicam na busca da cura da Distrofia Muscular Relacionada à LAMA2, uma doença rara que causa fraqueza muscular e degeneração progressiva.
Através da associação Olivia Sem Limites, o casal empenha-se na conscientização da doença, o incentivo a pesquisas e apoio a outras famílias que enfrentam a mesma situação.