Cultura e adrenalina: a semana de Zero Hora em imagens

O artista Prisica Grecco. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começou com o retrato do músico Prisica Grecco, no Cais do Porto, feito pelo fotógrafo Mateus Bruxel.

O cantor Gilberto Gil durante o show realizado no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Em Porto Alegre, milhares de pessoas acompanharam o show de Gilberto Gil, realizado no estádio Beira-Rio, durante a turnê Tempo Rei.

A foto é de Renan Mattos.

Mineirinho desce a rampa do CAFF, em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O skatista da Red Bull, Sandro "Mineirinho" Dias, desceu o primeiro nível da pista montada no prédio do CAFF, em Porto Alegre.

O registro é de Jonathan Heckler.

Celso Loureiro Chaves será homenageado pela Ospa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O compositor, pianista e professor Celso Loureiro Chaves, referência da música de concerto no RS, recebeu homenagem da Ospa pelos 75 anos de vida e 50 de composição.

A foto é de Mateus Bruxel.

Semana na Capital é marcada pelo bom tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A semana foi marcada pelo tempo bom na capital gaúcha, com sol predominando e temperaturas agradáveis, convidando a população a aproveitar os espaços ao ar livre.

O registro é de Jefferson Botega.

O casal Melinda e Douglas junto a filha Olivia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Fechando a semana, o fotógrafo Mateus Bruxel acompanhou o casal Melinda Cassol Cravo e Douglas Ferreira Scherer, com a filha Olivia Cravo Scherer, que há um ano se dedicam na busca da cura da Distrofia Muscular Relacionada à LAMA2, uma doença rara que causa fraqueza muscular e degeneração progressiva.