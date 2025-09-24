Geral

Xangri-lá
Notícia

Corsan é condenada a pagar R$ 900 mil por vazamentos em estação de tratamento de esgoto no Litoral Norte

Os problemas também chegaram a levar à suspensão de novas autorizações para a construção civil na cidade, o que foi posteriormente revertido na Justiça

Paulo Rocha

