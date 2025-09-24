Corsan é condenada a pagar R$ 900 mil por vazamentos em estação de tratamento de esgoto no Litoral Norte

Construção do emissário de 9,2 quilômetros de extensão pretende levar os resíduos até a bacia do Rio Tramandaí. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Justiça Federal condenou a Corsan ao pagamento de R$ 903 mil por problemas na Estação de Tratamento de Esgoto II, em Xangri-lá, no Litoral Norte. A decisão, proferida na segunda-feira (22), é da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, em razão de uma ação civil pública que tramita desde 2021.

Naquele ano, o Ministério Público Federal ingressou com o recurso cobrando medidas para conter o recorrente extravasamento de esgoto da estação de tratamento, localizada às margens da Estrada do Mar.

A juíza Maria Isabel Pezzi Klein, da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, acolheu parte da demanda, condenando a Corsan ao pagamento de R$ 903.587,95 por danos causados ao meio ambiente, valor a ser corrigido.

Porém, a magistrada rejeitou o pedido de recuperação da área degradada, já que perícia judicial não identificou contaminação residual do solo nas áreas vizinhas à estação.

A Justiça também rejeitou pagamento de indenização por dano moral coletivo. Cabe recurso da decisão.

Procurada por Zero Hora, a Corsan emitiu uma nota (leia a íntegra abaixo) em que afirma que "irá avaliar os termos da decisão judicial a fim de adotar as medidas que entender cabíveis neste caso".

A sobrecarga na estação de tratamento e o consequente extravasamento de esgoto é a origem da discussão a respeito da construção do emissário de 9,2 quilômetros de extensão, que pretende levar os resíduos tratados até a bacia do Rio Tramandaí. O investimento é de R$ 21 milhões.

A ampliação da capacidade de tratamento de esgoto da unidade foi objeto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Corsan no final de 2021. A obra foi iniciada em março de 2024.

Os problemas na estação também chegaram a levar à suspensão de novas autorizações para a construção civil em Xangri-lá, o que foi posteriormente revertido na Justiça.

