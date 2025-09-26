Conversas Cruzadas: transplante de órgãos e a doação que salva vidas

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o médico Superintendente Geral da Unimed Porto Alegre, Marcelo Hartmann, a integrante do projeto De Ponto a Vírgula Débora Mascarello, a vice-presidente da VIAVIDA, Noêmia Gensas, e a atleta transplantada de pulmão Liège Gauterio, para debater sobre o transplante de órgãos e os desafios da doação no Brasil.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.