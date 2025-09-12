Conversas Cruzadas: quais os próximos passos após condenação de Bolsonaro pelo STF?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a professora em Direito Penal e Criminologia na UFRGS, Vanessa Chiari, e o advogado criminalista, Gustavo Nagelstein, para debater os próximos passos após a decisão do STF que resultou na condenação de Jair Bolsonaro.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.