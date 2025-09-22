Conversas Cruzadas: prevenção, acolhimento e políticas públicas para saúde mental 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV) Oro Mendes, a psiquiatra presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Ana Cristina Tietzmann, a psicóloga clínica do Ambulatório de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável do Hospital Moinhos de Vento Lucy Bonazzi e a coordenadora da área técnica da saúde mental na Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS), Marta Fadrique, para debater a prevenção, o acolhimento e as políticas públicas voltadas à saúde mental.