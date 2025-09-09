Conversas Cruzadas: Julgamento da trama golpista chega ao terceiro dia 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado Rafael Coelho Leal e o advogado criminalista, pós-doutorando em Direito Penal na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Doutor em Direito pela Unisinos Marcelo Lemos para debater sobre o terceiro dia de julgamento da trama golpista.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.