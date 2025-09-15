Conversas Cruzadas: governo Leite vai dobrar valor de emendas de deputados em 2026

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado estadual, (União Brasil), Dr. Thiago Duarte, e o deputado estadual (PSOL), Matheus Gomes, para debater a decisão do governo Leite de dobrar o valor das emendas parlamentares em 2026.
