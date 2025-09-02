Conversas Cruzadas: entenda quais devem ser os próximos passos do julgamento de Bolsonaro 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado e professor de Direito Penal Alexandre Wunderlich e o advogado, professor do Programa de Pós-Graduação da Unilasalle e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) Diógenes Vicente Hassan Ribeiro para debater o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus.