Conversas Cruzadas: Discurso de Lula na ONU e troca de "recados" com Trump 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a professora de Direito Internacional da UFRGS Tatiana Squeff e o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre Marcos Quadros, para debater o discurso do presidente e de Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).
