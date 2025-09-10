Conversas Cruzadas: Descida do CAFF pode alavancar skate no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o presidente da Federação Gaúcha de Skate (FGSKT), Luis Rejani (Dinho), o secretário de Esportes de Porto Alegre, Professor Tovi, e a skatista Laisa Muraguti para falar sobre o impacto do feito inédito para o skate gaúcho.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.