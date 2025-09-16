Conversas Cruzadas: desafios do sono, uso da melatonina e impactos do horário de verão na rotina noturna

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o apresentador da Rádio Gaúcha Marcelo Drago, a nutricionista comportamental Ivana Goulart, a endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre Carolina Petry e a psicóloga do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) Manuela Silva Silveira da Mota, para debater os desafios do sono, como o uso da melatonina, a rotina noturna e os impactos do horário de verão.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.