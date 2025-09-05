Conversas Cruzadas: resultados e tendências para o futuro da Expointer

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa, recebe a subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne-Lima, e o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, para debater o futuro da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.