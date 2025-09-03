Conversas Cruzadas: como a tecnologia está revolucionando o agronegócio? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o o gerente executivo de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), ⁠Victor Gomes, o coordenador do Departamento de Desenvolvimento e Inovação da Diretoria Técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS), Henrique Padilha, o diretor da Sensorsat, Jesildo Lima, e o coordenador de Agricultura Digital da SLC Agrícola, Douglas Pedrini, para debater a inovação no agronegócio.