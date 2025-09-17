Conversas Cruzadas: coleta do lixo, destino e sustentabilidade em Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor-geral do DMLU Carlos Alberto Hundertmarker, o diretor-presidente da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), Leomyr Girondi, a CEO da Apoena Socioambiental, Joice Maciel, e o secretário estadual do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Fagner Jandrey, para debater a coleta do lixo, o destino e a sustentabilidade em Porto Alegre.