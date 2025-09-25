Conversas Cruzadas: carros elétricos vão dominar o mercado? Bom investimento ou uma fria?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o piloto de testes, palestrante e criador de conteúdo Cesar Urnhani e o CEO e fundador da ZLetric Pedro Schaan, para debater o crescimento dos carros elétricos no setor automotivo.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.