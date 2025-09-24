Conversas Cruzadas: Argentina em crise, reunião de Milei com Trump e discurso na ONU 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o cientista político Tarson Núñez e o economista e estrategista-chefe na Eurostock Investimentos Daniel Zago, para debater a crise na Argentina, a reunião de Javier Milei com Donald Trump e o discurso na ONU.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.