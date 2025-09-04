Compra de 15 ônibus elétricos pode reduzir tarifa em até 3% em Pelotas

Atualmente, Pelotas conta com uma frota de 145 ônibus a diesel. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

O anúncio da compra de 15 ônibus elétricos pela Prefeitura de Pelotas, no sul do Estado, poderá impactar diretamente na tarifa do transporte coletivo. O recurso para aquisição foi divulgado na última semana através do Novo PAC Seleções, do governo federal. Serão destinados R$ 57 milhões, sendo mais R$ 3 milhões em contrapartida por parte do município.

Os 15 veículos elétricos representam cerca de 10% da frota atual de 145 ônibus operando no transporte coletivo do Pelotas. Segundo a prefeitura, 30 veículos atendem o padrão Euro 6 e são menos poluentes.

— Com o fornecimento de energia renovável de fonte solar, que é a mais barata que temos hoje, certamente vamos limitar novos reajustes de tarifa pela frente — garantiu o prefeito Fernando Marroni (PT).

O diretor-executivo do Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), Enoc Guimarães, afirma que, com a chegada dos novos veículos, não será necessária a renovação da frota a combustão. Segundo ele, que o investimento para a compra de novos ônibus a diesel poderia chegar a cerca de R$ 12 milhões.

— Dá R$ 150 mil por mês. O valor de R$ 150 mil é 3% da tarifa. Daria aí 15 centavos. Isso é uma conta de padeiro — projeta Guimarães.

De acordo com Guimarães, ainda não há uma projeção da diferença nos gastos com manutenção entre veículos elétricos e a diesel.

Próximos passos

A Prefeitura de Pelotas dividiu a iniciativa em quatro etapas: planejamento estratégico, estruturação técnica e financeira, execução e monitoramento. Um grupo técnico será responsável por dar andamento aos estudos na elaboração da proposta, como diagnóstico da viabilidade das linhas prioritárias para receber os veículos.