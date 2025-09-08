Com maior acervo de moluscos da América do Sul, Museu Oceanográfico completa 72 anos em Rio Grande

O Museu Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios, em Rio Grande, no sul do Estado, celebra 72 anos de fundação nesta segunda-feira (8).
Fundado em 1953, pelo oceanógrafo Eliézer de Carvalho Rios, o espaço foi construído com o objetivo de estudar a oceanografia gaúcha e preservar a biodiversidade marinha. No ano de 1975, o museu passou a fazer parte da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Desde 1991, o local é dirigido pelo oceanógrafo e professor Lauro Barcellos. Atualmente, é considerado um dos principais centros de divulgação científica e educação ambiental do país, além de abrigar a maior coleção de moluscos marinhos da América do Sul.
Patrimônio científico e ambiental reúne milhares de turistas
Anualmente, o Museu Oceanográfico recebe, em média, cerca de 40 mil visitantes, entre moradores e turistas de diferentes lugares. O destaque do local é a exposição sobre a dinâmica dos oceanos, apresentada através de maquetes e equipamentos utilizados nas pesquisas oceanográficas.
Quem visita a sala principal do museu pode conhecer a exposição de moluscos, composta por 51 mil lotes de conchas. A coleção é considerada a maior da América do Sul e foi organizada pelo próprio professor Eliézer de Carvalho Rios.
Além do acervo histórico, outro sucesso do Museu entre os visitantes é o famoso "peixe de óculos". Trata-se de um peixe da espécie miraguaia, capturado em 1966.
Devido a um tumor no crânio, que deformou os ossos flexíveis do peixe, a espécie possui uma aparência com semelhanças ao rosto humano. Para chamar a atenção dos visitantes, um par de óculos foi adicionado ao peixe.
Desde 2022, o acervo da instituição conta com o esqueleto do leão-marinho Ipirelo. O animal viveu no museu por 27 anos, sob os cuidados do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram-Furg), que também funciona no local.
Ao longo dos anos, se tornou um símbolo da preservação da vida marinha. O leão-marinho morreu em março de 2020, devido a idade avançada.
Complexo de Museus
Ao longo dos anos, o Museu Oceanográfico teve sua estrutura ampliada e, atualmente, reúne outras cinco unidades associadas: o Museu Antártico, o Eco-Museu da Ilha da Pólvora, o Museu Náutico, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram) e o Centro de Convívio dos Meninos Jovens do Mar (CCMar).
Horários de visitação
Localizado à margem esquerda do canal do estuário da Lagoa dos Patos, próximo ao Porto Histórico, o Museu Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios está aberto à visitação de terça a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Aos domingos, o atendimento ocorre no turno da tarde, das 14h às 18h. A entrada é gratuita durante todos os dias.