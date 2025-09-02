Chuva causa prejuízo de R$ 6 milhões em Canguçu, estima prefeitura

A Prefeitura de Canguçu, no sul do Estado, estima que os estragos causados pela chuva registrada entre os dias 22 e 23 de agosto tenha provocado um prejuízo estimado em R$ 6 milhões. Na última segunda-feira (1°), o município decretou situação de emergência.
Conforme a Defesa Civil, 79 pontes ficaram danificadas e 40 estradas vicinais estão com trechos bloqueados. Com isso, moradores enfrentam dificuldades para se locomoverem dentro do município.
— A nossa estrada, principalmente, as pontes com essa chuva, umas quantas pontes caíram. Como caiu as pontes, caiu as cabeceiras. Não temos caminhão, não temos transporte. Está muito difícil — afirma o produtor rural Clóvis Wrague.
Segundo a prefeitura, até o momento, foram gastos R$ 600 mil para restaurar pontos que impediam a circulação da população que busca por serviços básicos como saúde e educação.