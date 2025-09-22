Casal que adotou cão resgatado da enchente no RS é atropelado em primeiro passeio em SP

Marcelinho foi resgatado em Canoas. Instagram: @ocaodeirante / Reprodução

Um casal paulista de tutores foi atropelado em seu primeiro passeio com o cachorro que recém haviam adotado, um animal sobrevivente da enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024. O caso ocorreu no domingo (21) na Rua Frei Caneca, no centro de São Paulo. As informações são do g1.

Com o cão preso pela coleira, os tutores passeavam pela calçada quando foram atingidos por um veículo desgovernado. A motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas agentes da Polícia Militar constataram sinais de embriaguez. Ela foi presa em flagrante por lesão corporal e embriaguez ao volante.

O casal foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital do Campo Limpo. O cão, batizado de Marcelinho, também foi levado para atendimento veterinário. Ele se assustou com acidente e fugiu, mas foi encontrado nesta segunda-feira (22), cerca de dois quilômetros de distância do local do atropelamento.

— A gente foi buscá-lo no sábado e estava muito feliz. A gente tinha tudo preparado para ele. No domingo, no primeiro passeio da vida dele, a gente estava na calçada na frente de casa, quando uma motorista bêbada invadiu e atropelou nós três. Eu consegui desviar, me acertou só de raspão, mas na Luísa pegou em cheio. Ela teve que ir para internação na UTI, mas agora ela já está bem, está se recuperando em casa, graças a Deus — disse Vitor Pereira, um dos tutores, ao g1.