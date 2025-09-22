Geral

No oeste
Notícia

Casa é arrastada por tornado na cidade de Barra Bonita, em Santa Catarina

Defesa Civil do município afirmou que vento na região ultrapassou 80km/h nas áreas mais afetadas. Pelo menos 40 imóveis foram danificados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS