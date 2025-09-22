Casa é arrastada por tornado na cidade de Barra Bonita, em Santa Catarina

Casa foi parar em cima de carro em Barra Bonita, no oeste de Santa Catarina. Reprodução @mariohildebrandt / Twitter

Um tornado fez com que uma casa de madeira fosse arrastada em Barra Bonita, no oeste de Santa Catarina, na madrugada de domingo (21). O fenômeno foi confirmado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Outros 40 imóveis da cidade teriam sido atingidos.

Conforme apurado pelo o g1, o vento na região ultrapassou 80 km/h nas áreas mais afetadas, de acordo com a Defesa Civil de Barra Bonita.