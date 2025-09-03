Caramelo ganha amigo: cavalo Loirinho foi arrematado em leilão solidário para ajudar vítimas da enchente do RS

Símbolo da resiliência durante a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo ganhou um novo amigo na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, onde vive desde quando foi resgatado de cima de um telhado na enchente de 2024. Trata-se de Estupendo Marca dos Santos, mais conhecido como Loirinho.
O recém-chegado foi arrematado em leilão solidário realizado na semana passada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lote foi solidário e contou com doações da Ulbra, da Estância Liberdade e do Instituto Sou de Fazer.
O cavalo crioulo Loirinho pertencia ao ex-lutador de MMA e atual embaixador do Ultimate Fighting Championship (UFC), Rodrigo Minotauro. Todo o valor arrecadado — R$ 320 mil — será destinado à construção de moradias para as vítimas das cheias em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari.
Nesta quarta-feira (3), Minotauro fez a entrega de Loirinho para os novos tutores. O ex-campeão, que já tinha adotado uma cadela vinda da enchente do RS — batizada de Antônia —, ficou emocionado por conhecer Caramelo:
— O marco da resistência da enchente foi o Caramelo. Eu era louco para conhecer o Caramelo. A imagem dele rodou o mundo. E o Loirinho é um campeão de rédeas — afirmou.
De cor tostada aruana, Loirinho foi selecionado por Minotauro depois de uma procura por seis anos em 12 cabanhas. Na sequência, participou de competições e obteve resultados expressivos (leia abaixo). O animal de 10 anos e com 513 quilos chegou a viver nos Estados Unidos. Agora, ficará na baia ao lado de Caramelo.
— Juntamos o cavalo da resistência (Caramelo) com o da construção (Loirinho). O dinheiro arrecadado vai para a Agrovida, uma vila agro que estamos construindo em Cruzeiro do Sul. Já fizemos quatro casas e, com o dinheiro deste cavalo, vamos fazer mais — explica Minotauro.
Segundo o ex-lutador, Loirinho gosta de ser montado e tem temperamento tranquilo. Alimenta-se bem e come de tudo. O apelido do animal vem das cores da crina e do rabo. Ele veio da Estância Liberdade, em Rolante, no Vale do Paranhana.
A iniciativa de colocar Loirinho em leilão solidário partiu do Instituto Fight For Life, dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro Nogueira. A entidade auxilia em projetos sociais em desenvolvimento. A ação também representa o começo de uma parceria social com a Ulbra, que chegou a abrigar mais de 8 mil flagelados na cheia e mais de 3,5 mil animais.
O vice-presidente da Ulbra, Tárik Deus, recepcionou Minotauro e o cavalo Loirinho, que já havia chegado mais cedo à instituição.
— O objetivo da Ulbra é renovar o seu papel social. Tem enraizada em seu DNA, desde sempre, a atividade social e ajudar a comunidade local — diz.
Loirinho terá uma vida de regalias em Canoas. O campus tem mais de 880 mil metros quadrados e possui uma Fazenda-Escola de 10 hectares.
— Ele vai ficar numa baia individual, vai ter um tratamento individualizado, tanto na dieta quanto nos medicamentos. Tenho certeza que terá uma vida muito ativa e saudável.
Campeão
Em 2018, Loirinho foi campeão do Potro do Futuro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. No mesmo ano, se destacou no Potro do Futuro da NRHA, nos Estados Unidos, e foi finalista e premiado no Derby em solo norte-americano. O animal também venceu o Brasileiro e o Sul-Americano de Rédeas.