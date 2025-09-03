Caramelo ganha amigo: cavalo Loirinho foi arrematado em leilão solidário para ajudar vítimas da enchente do RS

Símbolo da resiliência durante a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo ganhou um novo amigo na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, onde vive desde quando foi resgatado de cima de um telhado na enchente de 2024. Trata-se de Estupendo Marca dos Santos, mais conhecido como Loirinho.

O recém-chegado foi arrematado em leilão solidário realizado na semana passada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lote foi solidário e contou com doações da Ulbra, da Estância Liberdade e do Instituto Sou de Fazer.

O cavalo crioulo Loirinho pertencia ao ex-lutador de MMA e atual embaixador do Ultimate Fighting Championship (UFC), Rodrigo Minotauro. Todo o valor arrecadado — R$ 320 mil — será destinado à construção de moradias para as vítimas das cheias em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari.

Nesta quarta-feira (3), Minotauro fez a entrega de Loirinho para os novos tutores. O ex-campeão, que já tinha adotado uma cadela vinda da enchente do RS — batizada de Antônia —, ficou emocionado por conhecer Caramelo:

— O marco da resistência da enchente foi o Caramelo. Eu era louco para conhecer o Caramelo. A imagem dele rodou o mundo. E o Loirinho é um campeão de rédeas — afirmou.

De cor tostada aruana, Loirinho foi selecionado por Minotauro depois de uma procura por seis anos em 12 cabanhas. Na sequência, participou de competições e obteve resultados expressivos (leia abaixo). O animal de 10 anos e com 513 quilos chegou a viver nos Estados Unidos. Agora, ficará na baia ao lado de Caramelo.

— Juntamos o cavalo da resistência (Caramelo) com o da construção (Loirinho). O dinheiro arrecadado vai para a Agrovida, uma vila agro que estamos construindo em Cruzeiro do Sul. Já fizemos quatro casas e, com o dinheiro deste cavalo, vamos fazer mais — explica Minotauro.

Segundo o ex-lutador, Loirinho gosta de ser montado e tem temperamento tranquilo. Alimenta-se bem e come de tudo. O apelido do animal vem das cores da crina e do rabo. Ele veio da Estância Liberdade, em Rolante, no Vale do Paranhana.

A iniciativa de colocar Loirinho em leilão solidário partiu do Instituto Fight For Life, dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro Nogueira. A entidade auxilia em projetos sociais em desenvolvimento. A ação também representa o começo de uma parceria social com a Ulbra, que chegou a abrigar mais de 8 mil flagelados na cheia e mais de 3,5 mil animais.

O vice-presidente da Ulbra, Tárik Deus, recepcionou Minotauro e o cavalo Loirinho, que já havia chegado mais cedo à instituição.

— O objetivo da Ulbra é renovar o seu papel social. Tem enraizada em seu DNA, desde sempre, a atividade social e ajudar a comunidade local — diz.

Loirinho terá uma vida de regalias em Canoas. O campus tem mais de 880 mil metros quadrados e possui uma Fazenda-Escola de 10 hectares.

— Ele vai ficar numa baia individual, vai ter um tratamento individualizado, tanto na dieta quanto nos medicamentos. Tenho certeza que terá uma vida muito ativa e saudável.

Campeão