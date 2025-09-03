CadÚnico: saiba como se inscrever e solicitar benefícios

Programa do governo federal é necessário para obter o bolsa família. Lohana Barros / Grupo RBS

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um programa do Governo Federal, que dá visibilidade para famílias de baixa renda e permite o acesso a diversos benefícios.

A ferramenta permite a participação em alguns programas sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social na Energia Elétrica, a isenção em concursos públicos, além do Minha Casa Minha Vida.

A seguir, saiba mais sobre o Cadastro Único e veja como realizar a sua inscrição.

O que é o Cadúnico?

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita.

Quem pode fazer?

Qualquer família de baixa renda pode se cadastrar no Cadastro Único. Elas devem ter uma renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa. Quem mora sozinho também pode tentar a inscrição, mas as exigências estão cada vez mais rigorosas devido a fraudes.

Onde fazer?

O cadastro no CadÚnico é feito pessoalmente, em algum posto de atendimento da cidade onde a família mora. Para saber onde estão localizados os postos, basta fazer uma consulta no aplicativo do CadÚnico ou encontrar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo através do site do Mapa Social MDS.

O que é necessário para se inscrever?

O responsável pela família precisa declarar as informações de todas as pessoas da família. Ele precisa levar os seguintes documentos:

Documento com foto

Comprovante de endereço

CPF ou título de eleitor

Um documento de cada pessoa da sua família

Além dos dados do responsável, é preciso levar pelo menos um documento de cada pessoa da família. São aceitos CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor.

Para saber se já está inscrita, a pessoa pode consultar o site cadunico.dataprev.gov.br ou o aplicativo do Cadastro Único para celulares.

LEIA TAMBÉM 11 aplicativos para motoristas ganharem dinheiro fazendo entregas com seus carros

Bolsa família

A inscrição no CadÚnico é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. No entanto, isso não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.

A renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de pessoas.

Beneficiários também precisam cumprir uma série de requisitos, como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.

Interesse nas buscas

Pesquisas pelo serviço aumentaram nesta quarta-feira. Google Trends / Reprodução

Buscas pelo CadÚnico subiram no Google Trends na manhã desta quarta-feira. O termo gerou mais de duas mil buscas na última hora, com um aumento de 100%.