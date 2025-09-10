Cachorra é resgatada de piscina de casa abandonada em Novo Hamburgo; veja vídeo

Uma cachorra foi resgatada no último sábado (6) na piscina de uma casa abandonada em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O imóvel fica na Rua Belém do Pará, no bairro Boa Vista, e é parte de uma herança.

Ederson Michel, de 45 anos, e o irmão estavam na rua atrás da casa quando ouviram latidos e o choro do animal. Quando chegaram ao local, encontraram a cachorrinha apoiada no corpo de outro cão que já estava morto.

— Já houve outros casos que a gente passou nessa casa pra colocar cloro, dentro da piscina, por causa de mosquitos. Aí a gente já imaginou que pudesse ser lá. A gente pegou o carro e foi até essa residência. Chegando lá, tava o cachorrinho, já quase sem força, assim, apoiado em cima de outro cachorro morto — relata Michel.

No vídeo, é possível ver ele retirando a cachorrinha da piscina, que está coberta por vegetação e sujeira. Segundo o relato, ela havia fugido de uma casa da vizinhança e voltou para a tutora após o resgate.

— Dentro dessa piscina tem mais (animais mortos). A gente viu pelo menos mais quatro. A gente já tinha visto a outra vez, quando colocou produto lá, que tinha ossada, mas não sabia o que que era. Essa vez a gente conseguiu identificar, né, porque são bem recentes — complementa.

Incômodo antigo

O imóvel já é motivo de preocupação dos vizinhos há anos. Abandonado, o local foi alvo de furtos também, mas a situação da piscina chama atenção pelo acúmulo de água suja parada.

Questionada, a prefeitura de Novo Hamburgo afirma que irá notificar a inventariante do imóvel, podendo ser aplicada uma multa de R$ 2 mil. A exigência é que o espaço seja limpo.

Caso nenhuma medida seja tomada, o valor da infração pode chegar a R$ 75 mil. Segundo a administração, como o imóvel é privado, a fiscalização não pode entrar no local sem autorização judicial.

Nota da prefeitura de Novo Hamburgo