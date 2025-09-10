Geral

Vale do Sinos
Notícia

Cachorra é resgatada de piscina de casa abandonada em Novo Hamburgo; veja vídeo

Na água, foram encontrados corpos de outros animais mortos. Imóvel faz parte de uma herança e não é cuidado há anos

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS