Aumenta para 33 o número de cidades afetadas pela chuva e vento no RS, aponta balanço da Defesa Civil

Ao menos 33 cidades do Rio Grande do Sul reportaram danos causados pela chuva e pelo vento neste fim de semana, segundo novo boletim divulgado pela Defesa Civil estadual nesta segunda-feira (22). Pela manhã, 26 municípios haviam registrado ocorrências.

Entre os transtornos causados pelo mau tempo estão quedas de árvores e postes, destelhamentos, transbordamento de arroios e prejuízos em lavouras. Em São Sebastião do Caí, 40 pessoas ficaram desabrigadas em razão da intempérie. Em Santa Maria, 11 pessoas ficaram desalojadas, e em Alegre, oito. Em Araricá, uma pessoa ficou ferida.

Em Porto Alegre, embora a cidade não esteja na contagem do relatório estadual, a Defesa Civil municipal registrou quedas de muros nos bairros São José e Cascata, além de uma árvore entre as ruas Monsenhor Veras e Santana. Houve destelhamento em quatro residências.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir quatro alertas válidos para o Estado, sendo um de grau de severidade vermelho. Segundo o Inmet, a instabilidade se estenderá sobre parte do RS ao longo desta segunda-feira (22) na faixa próxima da divisa do RS com Santa Catarina.

Vale do Caí

Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, 40 pessoas ficaram desabrigadas em razão da chuva. Famílias ribeirinhas também foram retiradas de forma preventiva de residências situadas na área de inundação do rio Caí.

Região Central

Na Região Central, 11 pessoas ficaram desalojadas em Santa Maria. A cidade também registrou infiltração em cobertura na Unidade de Pronto Atendimento, molhando rede elétrica e equipamentos das salas de Emergência e Raio X, segundo o balanço da Defesa Civil.

Na cidade de Agudo, houve transbordamento de arroios ocasionando destruição de acessos provisórios construídos após a enchente de 2024. As comunidades Nova Boêmia, Linha Boêmia e a região norte do município tiveram os acessos prejudicados.

O novo boletim aponta que a cidade de Ivorá registrou transbordamento de córregos, deixando as comunidades de Linha Um, Linha Simonetti, Derrubada, Cafundó e Barreiro temporariamente isoladas.

Fronteira Oeste

Conforme a Defesa Civil de Alegrete, aproximadamente cem residências foram impactadas pela chuva. Não houve feridos, no entanto oito pessoas ficaram desalojadas. As localidades mais afetadas são o bairro Doutor Romário e a região do Arroio Regalado. Em apenas um dia, choveu 121 milímetros no município.

Já em Maçambará, três residências tiveram destelhamentos.

— Tivemos bastante chuva e ventos, mas nenhuma ocorrência de maior repercussão até o momento nos foi repassada — assegura o coordenador da Defesa Civil na Região da Fronteira Oeste e Campanha, major Luis Sandro Martins.

Em Uruguaiana, uma árvore caiu sobre uma garagem. Galhos caídos foram avistados na área urbana da cidade.

Região Norte

No município de David Canabarro, dez residências, oito galpões e uma escola municipal ficaram destelhadas em razão do mau tempo. Lonas foram entregues aos atingidos. Galpões também ficaram danificados em Rondinha e Quatro Irmãos.

Segundo o último boletim da Defesa Civil estadual, quatro casas ficaram com telhados totalmente destruídos em Benjamin Constant do Sul. Ao longo do dia, subiu de três para seis o número de casas que sofreram danos em telhados em Paulo Bento.

Houve falta de energia elétrica em Erebango durante a tarde. No município, casas, pavilhões e um prédio histórico foram impactados por destelhamentos ocasionados por forte vento. A queda de árvores resultou em bloqueio em vias urbanas da cidade.

Durante a manhã, a cidade de Tapejara ficou sem energia elétrica e também registrou danos em telhados de três residências, com entrega de lonas para os atingidos. Em Vanini, há danos em telhados de 17 residências.

Em Soledade, 15 casas tiveram problemas de destelhamentos. Foram entregues telhas para aqueles que tiveram suas moradias impactadas. Lonas foram entregues aos atingidos. O município também distribuiu o cadastro para que atingidos façam aquisição de telhas.

Em Gentil, na Região Norte, a 2ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informou danos em um telhado e queda da árvore em uma residência. Situação similar ocorreu em Marau, que registrou queda de árvore em cima de uma residência e danos em telhados em outras duas moradias. Os órgãos providenciaram a retirada do vegetal e a cobertura das residências afetadas com lonas.

Houve queda de quatro árvores em vias públicas e danos em telhados de 10 residências em Erechim. As árvores foram retiradas e lonas foram entregues aos atingidos.

Região Noroeste

Em Porto Xavier, lavouras afetadas pelo granizo e 14 residências ficaram destelhadas. A cerca de 200 quilômetros da cidade, Pejuçara registrou dano no telhado de uma residência.

Vale do Rio Pardo

A 8ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informou estragos em galpões e lavouras em localidades do interior de Arroio do Tigre, como em Taboãozinho, Sítio e Coloninha.

Em Santa Cruz do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar atuou na retirada de pessoas em locais de risco.

Segredo registrou destelhamentos. Estão sendo providenciadas lonas para as moradias impactadas.

Vale do Taquari

A RS-129 sofreu interdição parcial nesta segunda-feira em razão de deslizamento de solo na cidade de Bom Retiro do Sul.

Em Lajeado, na mesma região, uma casa também ficou destelhada.

Vale do Sinos

Já no Vale no Sinos, uma residência ficou completamente destelhada em Araricá. Na cidade, houve registro de um desalojado e um ferido.

Outras duas residências tiveram danos menores. Lonas foram entregues aos atingidos.

Região Sul

Em Arroio Grande teve queda de árvores próximo do local onde fica o parque de eventos da cidade. Duas árvores caíram na via entre Arroio Grande e Herval.

Segundo a Defesa Civil do RS, ainda há postes de luz caídos, danos em telhados e em carros atingidos pela chuva forte.

Serra

Na Serra, a cidade de Guaporé registra danos em telhados de três residências. Um rede de alta tensão foi danificada com a queda de uma árvore. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o Corpo de Bombeiros distribuíram lonas e realizaram o isolamento da rede de alta tensão. A concessionária de energia já foi informada sobre o problema para realizar as intervenções necessárias.

Ruas ficaram alagadas após a chuva em Tupandi. Uma residência também sofreu com os alagamentos.

Região das Missões

Em Santo Ângelo, na região das Missões, a Defesa Civil do RS informa que houve queda de árvore em cima de uma residência, com entrega de lona para a família atingida.

Moradias em Cerro Largo também ficaram parcialmente destelhadas. Lonas foram entregues aos atingidos.

Litoral Norte

Danos em telhados de quatro residências foram contabilizados em Tramandaí. Conforme a Defesa Civil estadual, lonas forma entregues aos atingidos.