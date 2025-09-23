Geral

Temporais
Notícia

Aumenta para 33 o número de cidades afetadas pela chuva e vento no RS, aponta balanço da Defesa Civil

Entre os transtornos estão quedas de árvores e postes, destelhamentos, transbordamento de arroios e prejuízos em lavouras

Júlia Ozorio

