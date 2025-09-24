Geral

Mato Grosso do Sul
Notícia

Arquiteto chinês idealizador das cidades-esponja morre em queda de avião com mais três vítimas no Pantanal

Aeronave de pequeno porte caiu na região rural de Aquidauana. Além de Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. estavam a bordo

