Arquiteto chinês idealizador das cidades-esponja morre em queda de avião com mais três vítimas no Pantanal

A queda de um avião de pequeno porte causou a morte de quatro pessoas na noite de terça-feira (23) na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas está o arquiteto chinês Kongjian Yu, famoso pela criação das cidades-esponja, desenhadas para absorver um grande volume de água.

A aeronave caiu na área da Fazenda Barra Mansa, cenário da novela Pantanal, da Globo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

As outras três vítimas foram identificadas como Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta, e Rubens Crispim Jr., diretor de fotografia.

Quem é Kongjian Yu

Kongjian Yu está entre as vítimas da queda de um avião no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Turenscape / Divulgação

O chinês Kongjian Yu era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape, um dos maiores do mundo. Ele também era consultor do governo chinês. Ao longo da carreira, implementou o conceito das cidades-esponja em mais de 70 municípios.

Yu estava no Brasil para a Conferência Internacional CAU 2025, de 4 a 6 de setembro, em Brasília, conforme a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) e seguiria em missão ao Pantanal Sul-mato-grossense para conhecer a região.

Sua proposta explicava como era possível ajudar a combater as enchentes.

"Conviver com a água em vez de combatê-la. Em seus projetos, parques e áreas verdes funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de chuva e reduzindo enchentes. O conceito já é referência para mais de 250 cidades no mundo e virou política nacional na China", conforme destacou o CAU.

