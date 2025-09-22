Geral

Monitoramento
Notícia

Após chuva intensa no final de semana, Guaíba sobe de nível, e água invade região das Ilhas

Elevação deve seguir nas próximas 48 horas, diz Defesa Civil Municipal

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS