Após chuva intensa no final de semana, Guaíba sobe de nível, e água invade região das Ilhas

Devido ao acúmulo da chuva nas bacias do Delta do Jacuí desde o final de semana, o nível do Guaíba começou a aumentar nesta segunda-feira (22) em Porto Alegre. O aviso foi dado pelo Centro de Monitoramento Alerta (Cemadec) e pela Catavento Meteorologia.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a água já começou a invadir as partes mais baixas da região das ilhas da Pintada e dos Marinheiros. No entanto, nenhuma residência foi atingida até o momento.

Segundo a prefeitura, agentes da Defesa Civil da Capital estão monitorando o local para caso alguma família tenha de ser levada a abrigos.

Na última medição na Ilha da Pintada, feita às 10h desta segunda-feira, o nível do Guaíba marcava 1 metro e 50 centímetros. Nesta região, a cota de alerta é de 1 metro e 80 centímetros; e a cota de inundação é de 2 metros e 20 centímetros.

Já a régua no Cais Mauá marcava, às 13h, 1 metro e 56 centímetros, sendo que a cota de alerta é de 2 metros e 55 centímetros e a cota de inundação é de 3 metros. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, a água dos rios que desce para o Guaíba ainda levará 48 horas para chegar totalmente em Porto Alegre.

Questionada, a Defesa Civil Municipal diz ainda não ter feito o cálculo da altura máxima que o Guaíba pode atingir.

Rio Caí

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para aumento do nível do Rio Caí em São Sebastião do Caí e Montenegro até a manhã desta terça-feira (23).

Em Montenegro, até as 16h desta segunda-feira (22), o nível do Caí estava em 5 metros e 93 centímetros, sendo que a cota de inundação na cidade é de 6 metros. Segundo a Defesa Civil municipal, o rio estaria subindo sete centímetros por hora.

Em São Sebastião, o rio também segue em elevação. Até as 16h, estava em situação de alerta, com 10 metros e 40 centímetros. A cota de inundação no município é de 10 metros e 50 centímetros. Segundo a Defesa Civil municipal, o rio estaria subindo 20 centímetros por hora.

As primeiras 10 famílias que moram no entorno do rio já estão sendo retiradas de suas casas e levadas para um abrigo montado no Ginásio do Parque Centenário.

