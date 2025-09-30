Aeroporto Santos Dumont segue com operações suspensas após vazamento de óleo na pista; mais de 50 voos foram afetados

Aeroporto Santos Dumont fica no centro do Rio de Janeiro. Infraero / Divulgação

O Aeroporto Santos Dumont (SDU) segue fechado para operações de pousos e decolagens por conta de um vazamento de óleo na pista nesta terça-feira (30). Até o momento, não há previsão de retomada dos voos.

Desde o início da manhã, a situação resultou no cancelamento de 24 pousos e 29 decolagens. Outros 11 voos foram desviados para o Galeão.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) diz que as operações permanecem suspensas "até a conclusão dos procedimentos de limpeza da área atingida, utilizando desengraxante biodegradável".

O incidente aconteceu enquanto um veículo fazia manutenção preventiva da pista durante a noite de segunda-feira (29), quando não há voos no aeroporto.