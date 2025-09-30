Aeroporto Santos Dumont, no Rio, é fechado por vazamento de óleo na pista

Aeroporto Santos Dumont fica na região central do Rio de Janeiro. Fernando Frazão / Agência Brasil

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, provocou atrasos em voos na manhã desta terça-feira (30).

De acordo com o g1, o óleo foi derramado próximo à cabeceira da pista por um veículo que fazia a inspeção da pista durante a noite desta segunda-feira (29). Com isso, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens.

Pelo menos nove voos foram cancelados, 12 atrasaram e quatro foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão, também no Rio, informou a Infraero às 8h30min.

Leia Mais Oruam é solto após mais de dois meses preso em Bangu; veja vídeo

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também foi afetado por conta de fechamento do aeroporto carioca. Ao menos seis voos provenientes do Santos Dumont deveriam pousar em Congonhas.