Aeroporto Santos Dumont, no Rio, é fechado por vazamento de óleo na pista

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, provocou atrasos em voos na manhã desta terça-feira (30).
De acordo com o g1, o óleo foi derramado próximo à cabeceira da pista por um veículo que fazia a inspeção da pista durante a noite desta segunda-feira (29). Com isso, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens.
Pelo menos nove voos foram cancelados, 12 atrasaram e quatro foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão, também no Rio, informou a Infraero às 8h30min.
O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também foi afetado por conta de fechamento do aeroporto carioca. Ao menos seis voos provenientes do Santos Dumont deveriam pousar em Congonhas.
Por volta das 9h, equipes de manutenção ainda trabalhavam na limpeza para liberar as operações.