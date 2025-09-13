Acampamento Farroupilha do Balneário Cassino começa neste sábado

O Acampamento Farroupilha do Balneário Cassino, em Rio Grande, começa neste sábado (13). O evento inicia às 19h30min, no Camping Cassino. As atividades tradicionalistas devem seguir até o dia 28 de setembro.
A abertura da 5ª edição do evento irá contar com a cavalgada feminina Elas, Luzes e Patas. O desfile irá reunir 200 mulheres de 24 centros tradicionalistas de Rio Grande e São José do Norte.
Durante a cerimônia, as cavalarianas irão receber a centelha da Chama Crioula, trazida de Caxias do Sul pelos cavalarianos de Rio Grande. Em seguida, as cavalarianas acendem seus lampiões, iluminando o desfile pela Avenida Rio Grande, principal via do Balneário.
— Hoje nós iremos receber a Centelha da Chama Crioula da 6ª Região, trazida pelo CTG Guapos da Querência, que será entregue a cavalgada. Estamos na quinta edição do Acampamento Farroupilha e, a cada ano, temos mais participantes — comenta o coordenador da 6ª Região Tradicionalista, Roberto Ferreira.
Alterações no trânsito
Para a realização do evento, a prefeitura anunciou mudanças no trânsito no entorno do percurso da cavalgada:
- A Avenida Rio Grande estará fechada no sentido Praia–Rodovia, a partir das 10h, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Rua Alegrete;
- No sentido Rodovia–Praia, o bloqueio ocorre a partir das 13h, entre a Rua Alegrete e a Rua Caçapava;
- Todas as ruas transversais dentro do perímetro mencionado também estarão bloqueadas ao longo do dia.