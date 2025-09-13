Geral

Sul do RS
Notícia

Acampamento Farroupilha do Balneário Cassino começa neste sábado

Abertura será marcada pela cavalgada feminina Elas, Luzes e Patas. O desfile irá reunir 200 mulheres de 24 centros tradicionalistas dos municípios de Rio Grande e São José do Norte

Laura Cosme

