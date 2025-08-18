UTI do Hospital de Novo Hamburgo é reaberta após 13 dias fechada por infecção de superbactéria

UTI foi reaberta após hospital confirmar a negativação de todas as coletas realizadas. Marcelo Kervalt / Zero Hora

Desde a noite de domingo (17), a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, voltou a funcionar. A retomada veio 13 dias após o fechamento por causa de infecção da bactéria Acinetobacter baumannii. A reabertura foi autorizada depois da negativação de todas as coletas realizadas.

Segundo a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), responsável pela gestão do hospital, os pacientes que haviam sido transferidos para evitar a infecção já puderam retornar à UTI. O espaço ficou fechado temporariamente para a limpeza de superfícies e equipamentos.

A bactéria é considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Representantes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual supervisionaram as medidas de prevenção e limpeza da UTI.

Na época do fechamento, a FSNH esclareceu que a bactéria chegou ao hospital quando, nos dias 11 e 15 de julho, dois pacientes portadores do microrganismo foram internados. Dias depois, houve dois casos de transmissão cruzada dentro da UTI.

Diante da situação, as medidas de bloqueio epidemiológico foram intensificadas e, em seguida, no dia 4 de agosto, foi tomada a decisão de suspender temporariamente o atendimento até a completa higienização do local.

Leia nota da FSNH

"A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) informa que, na noite de 17 de agosto, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Municipal foi reaberta após a negativação de todas as coletas de swab realizadas em superfícies e equipamentos, destinadas à detecção da bactéria Acinetobacter baumannii.

Na última semana, representantes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual estiveram na instituição para avaliar as medidas adotadas durante o período do surto, bem como o processo de realocação dos pacientes. A visita foi acompanhada pela Direção do hospital, Gerência Assistencial, Coordenação de Enfermagem da UTI, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e Segurança do Paciente. As equipes realizaram vistorias na UTI e na Unidade Neurovascular, com o objetivo de assegurar a segurança e a qualidade do atendimento prestado."