UTI do Hospital de Novo Hamburgo é reaberta após 13 dias fechada por infecção de superbactéria

Bactéria Acinetobacter baumannii é considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Munidal da Saúde (OMS)

