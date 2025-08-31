Tempo vira no RS no início da semana; confira a previsão

Tempo bom levou milhares de pessoas à Expointer no fim de semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

Vai virar o tempo no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (1º). Uma nova área de baixa pressão atmosférica, que se forma na Argentina, dará origem a uma frente fria no Estado, trazendo nebulosidade e pancadas de chuva em várias regiões, segundo a Climatempo.

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta na manhã desta segunda-feira (1º) para chuva, raios e granizo nas regiões da Campanha e Oeste do RS. Segundo o órgão, há ainda risco moderado para destelhamento de residências.

Os maiores volumes são esperados no Oeste e na Campanha. Há, também, previsão de chuva no Sul, Centro, Vales, Missões, Norte e Noroeste. Já a Serra e o Litoral Norte terão tempo nublado, mas sem registro de chuva.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a previsão indica pancadas fracas entre a tarde e à noite de segunda-feira. Os ventos ganham força em toda a faixa Leste do Estado, com rajadas entre 51 e 70 km/h. Apesar da instabilidade, as temperaturas seguirão agradáveis.

Leia Mais Setembro terá dias mais quentes e risco de chuva forte; veja a previsão para o RS

Terça-feira

A frente fria avança lentamente e mantém a instabilidade. Haverá pancadas de chuva no Oeste, Missões, Campanha, região Central, Sul, Vales e Norte. No Norte e na Serra, o sol aparece entre nuvens, mas ainda pode haver precipitações isoladas. Os ventos seguem atuando com intensidade.

Quarta-feira

A instabilidade se espalha pelo território gaúcho. A frente fria permanece sobre o Estado, garantindo um dia nebulosidade e chuva em todas as regiões. Os volumes, no entanto, não devem ser elevados, ocorrendo principalmente na forma de pancadas.

Confira as temperaturas mínimas e máximas previstas para algumas cidades do RS

Segunda-feira

Porto Alegre: entre 16°C e 31°C

Bagé: entre 16°C e 20°C

Canguçu: entre 15°C e 23°C

Caxias do Sul: entre 16°C e 25°C

Passo Fundo: entre 15°C e 24°C

Pelotas: entre 18°C e 22°C

Rio Grande: entre 18°C e 20°C

Santa Maria: entre 19°C e 24°C

São José do Norte: entre 18°C e 24°C

São Lourenço do Sul: entre 17°C e 23°C

Uruguaiana: entre 16°C e 21°C

Terça-feira

Porto Alegre: entre 16°C e 25°C

Bagé: entre 17°C e 22°C

Canguçu: entre 17°C e 22°C

Caxias do Sul: entre 16°C e 24°C

Passo Fundo: entre 16°C e 24°C

Pelotas: entre 17°C e 22°C

Rio Grande: entre 17°C e 20°C

Santa Maria: entre 18°C e 24°C

São José do Norte: entre 17°C e 20°C

São Lourenço do Sul: entre 17°C e 22°C

Uruguaiana: entre 16°C e 22°C

Quarta-feira

Porto Alegre: entre 19°C e 23°C

Bagé: entre 16°C e 21°C

Canguçu: entre 17°C e 20°C

Caxias do Sul: entre 18°C e 24°C

Passo Fundo: entre 18°C e 24°C

Pelotas: entre 17°C e 22°C

Rio Grande: entre 16°C e 20°C

Santa Maria: entre 18°C e 23°C

São José do Norte: entre 16°C e 20°C

São Lourenço do Sul: entre 18°C e 22°C

Uruguaiana: entre 17°C e 21°C

Quinta-feira

Porto Alegre: entre 13°C e 19°C

Bagé: entre 6°C e 16°C

Canguçu: entre 6°C e 17°C

Caxias do Sul: entre 8°C e 19°C

Passo Fundo: entre 10°C e 20°C

Pelotas: entre 9°C e 16°C

Rio Grande: entre 11°C e 15°C

Santa Maria: entre 10°C e 19°C

São José do Norte: entre 11°C e 15°C

São Lourenço do Sul: entre 10°C e 18°C

Uruguaiana: entre 9°C e 16°C

Sexta-feira