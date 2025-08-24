Tempo firme e temperaturas baixas: veja a previsão para esta semana no Rio Grande do Sul

Segunda-feira fria e tempo firme em todo RS Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo firme volta a predominar em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (25). Conforme a Climatempo, o dia será marcado por sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva para nenhuma área do Estado.

Trata-se de um alívio depois do fim de semana marcado por chuvas intensas em diferentes pontos do mapa gaúcho. Até a tarde deste domingo (24), 39 municípios já haviam relatado danos em decorrência das elevadas precipitações.

Em Porto Alegre, nesta segunda a temperatura deve oscilar entre 9°C 16°C. Haverá nevoeiro ao amanhecer, com as nuvens aumentando na parte da tarde e ainda mais à noite. Confira, abaixo, as temperaturas previstas para a Capital até o próximo fim de semana:

Segunda-feira : entre 9°C e 16°C

: entre 9°C e 16°C Terça-feira : entre 8°C e 18°C

: entre 8°C e 18°C Quarta-feira : entre 12°C e 20°C

: entre 12°C e 20°C Quinta-feira : entre 14°C e 21°C

: entre 14°C e 21°C Sexta-feira : entre 15°C e 22°C

: entre 15°C e 22°C Sábado : entre 16°C e 24°C

: entre 16°C e 24°C Domingo: entre 16°C e 21°C

A massa de ar frio ainda vai atuar no território do RS, mantendo as temperaturas baixas, principalmente pela manhã.

Na Serra, a previsão indica predomínio de tempo firme com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Pela manhã, a tendência indica temperaturas baixas e frio; enquanto no turno da tarde, as temperaturas vão permanecer mais amenas. A sensação de frio deve persistir. Na região da Campanha pode haver geada.

Temperaturas baixas

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, da Defesa Civil do RS, as temperaturas serão baixas e existe possibilidade de chuva na Capital apenas de quarta (27) para quinta-feira (28).

— Toda a frente fria, na retaguarda dela, tem uma massa de ar frio. Então, ao longo desta semana, vai diminuir a chance de chuva — afirma.

Em relação à possibilidade de geada em determinadas regiões, Andrea Ramos sinaliza onde o fenômeno poderá acontecer:

— A segunda-feira vai ter geada, principalmente na parte Sul do Estado e nas regiões serranas do RS e de Santa Catarina.

Terça-feira

A previsão é de o tempo permanecer estável e sem chuva na maior parte do RS. A massa de ar frio deve proporcionar um amanhecer gelado com chance de geada na Campanha. O sol predomina entre algumas nuvens passageiras. As temperaturas não sobem muito e a sensação de frio persiste em todas as regiões.

No Norte, Noroeste e Serra, o tempo será instável e com pancadas de chuva de moderadas a forte.

Por sua vez, na Serra, o tempo segue instável e com pancadas de chuva a qualquer momento. Não se descarta chuva de condição moderada a forte. A massa de ar frio ainda atua mantendo as temperaturas baixas e haverá sensação de frio ao longo do dia.

Quarta-feira

Ainda poderão ocorrer pancadas de chuva no Nordeste, Litoral Norte e pontos mais elevados da Serra.

As demais áreas do Estado terão um dia de tempo firme e com predomínio de sol. O amanhecer ainda deverá registrar temperaturas baixas, mas sem chance para geada. No período da tarde, as temperaturas ficam amenas em todo o mapa gaúcho.

Na Serra estão previstas pancadas de chuva em pontos mais elevados a qualquer hora do dia. As temperaturas continuam baixas pela manhã e faz frio. Durante à tarde, os termômetros subirão um pouco.

Veja a previsão do tempo para o RS nesta semana

Segunda-feira

Bagé : entre 4°C e 16°C

: entre 4°C e 16°C Canguçu : entre 5°C e 16°C

: entre 5°C e 16°C Caxias do Sul : entre 7°C e 14°C

: entre 7°C e 14°C Passo Fundo : entre 7°C e 14°C

: entre 7°C e 14°C Pelotas : entre 6°C e 18°C

: entre 6°C e 18°C Rio Grande : entre 9°C e 18°C

: entre 9°C e 18°C Santa Maria : entre 5°C e 16°C

: entre 5°C e 16°C São José do Norte : entre 9°C e 18°C

: entre 9°C e 18°C São Lourenço do Sul : entre 7°C e 18°C

: entre 7°C e 18°C Uruguaiana: entre 5°C e 19°C

Terça-feira

Bagé : entre 7°C e 19°C

: entre 7°C e 19°C Canguçu : entre 7°C e 18°C

: entre 7°C e 18°C Caxias do Sul : entre 6°C e 16°C

: entre 6°C e 16°C Passo Fundo : entre 7°C e 15°C

: entre 7°C e 15°C Pelotas : entre 7°C e 18°C

: entre 7°C e 18°C Rio Grande : entre 10°C e 17°C

: entre 10°C e 17°C Santa Maria : entre 6°C e 19°C

: entre 6°C e 19°C São José do Norte : entre 10°C e 17°C

: entre 10°C e 17°C São Lourenço do Sul : entre 8°C e 17°C

: entre 8°C e 17°C Uruguaiana: entre 8°C e 22°C

Quarta-feira

Bagé : entre 8°C e 19°C

: entre 8°C e 19°C Canguçu : entre 8°C e 17°C

: entre 8°C e 17°C Caxias do Sul : entre 10°C e 17°C

: entre 10°C e 17°C Passo Fundo : entre 11°C e 19°C

: entre 11°C e 19°C Pelotas : entre 10°C e 19°C

: entre 10°C e 19°C Rio Grande : entre 13°C e 18°C

: entre 13°C e 18°C Santa Maria : entre 10°C e 19°C

: entre 10°C e 19°C São José do Norte : entre 13°C e 18°C

: entre 13°C e 18°C São Lourenço do Sul : entre 11°C e 18°C

: entre 11°C e 18°C Uruguaiana: entre 10°C e 22°C

Quinta-feira

Bagé : entre 11°C e 19°C

: entre 11°C e 19°C Canguçu : entre 12°C e 17°C

: entre 12°C e 17°C Caxias do Sul : entre 10°C e 20°C

: entre 10°C e 20°C Passo Fundo : entre 12°C e 20°C

: entre 12°C e 20°C Pelotas : entre 14°C e 18°C

: entre 14°C e 18°C Rio Grande : entre 15°C e 18°C

: entre 15°C e 18°C Santa Maria : entre 12°C e 21°C

: entre 12°C e 21°C São José do Norte : entre 15°C e 18°C

: entre 15°C e 18°C São Lourenço do Sul : entre 14°C e 18°C

: entre 14°C e 18°C Uruguaiana: entre 12°C e 23°C

Sexta-feira

Bagé : entre 13°C e 21°C

: entre 13°C e 21°C Canguçu : entre 14°C e 19°C

: entre 14°C e 19°C Caxias do Sul : entre 11°C e 23°C

: entre 11°C e 23°C Passo Fundo : entre 13°C e 22°C

: entre 13°C e 22°C Pelotas : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C Rio Grande : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C Santa Maria : entre 14°C e 24°C

: entre 14°C e 24°C São José do Norte : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C São Lourenço do Sul : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C Uruguaiana: entre 14°C e 26°C

Sábado

Bagé : entre 14°C e 21°C

: entre 14°C e 21°C Canguçu : entre 14°C e 20°C

: entre 14°C e 20°C Caxias do Sul : entre 13°C e 27°C

: entre 13°C e 27°C Passo Fundo : entre 15°C e 25°C

: entre 15°C e 25°C Pelotas : entre 16°C e 19°C

: entre 16°C e 19°C Rio Grande : entre 16°C e 19°C

: entre 16°C e 19°C Santa Maria : entre 15°C e 24°C

: entre 15°C e 24°C São José do Norte : entre 16°C e 19°C

: entre 16°C e 19°C São Lourenço do Sul : entre 16°C e 20°C

: entre 16°C e 20°C Uruguaiana: entre 17°C e 21°C

Domingo

Bagé : entre 11°C e 18°C

: entre 11°C e 18°C Canguçu : entre 11°C e 18°C

: entre 11°C e 18°C Caxias do Sul : entre 14°C e 19°C

: entre 14°C e 19°C Passo Fundo : entre 14°C e 19°C

: entre 14°C e 19°C Pelotas : entre 14°C e 21°C

: entre 14°C e 21°C Rio Grande : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C Santa Maria : entre 13°C e 20°C

: entre 13°C e 20°C São José do Norte : entre 15°C e 19°C

: entre 15°C e 19°C São Lourenço do Sul : entre 13°C e 21°C

: entre 13°C e 21°C Uruguaiana: entre 12°C e 20°C







