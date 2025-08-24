Tempo firme e temperaturas baixas: veja a previsão para esta semana no Rio Grande do Sul

O tempo firme volta a predominar em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (25). Conforme a Climatempo, o dia será marcado por sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva para nenhuma área do Estado.
Trata-se de um alívio depois do fim de semana marcado por chuvas intensas em diferentes pontos do mapa gaúcho. Até a tarde deste domingo (24), 39 municípios já haviam relatado danos em decorrência das elevadas precipitações.
Em Porto Alegre, nesta segunda a temperatura deve oscilar entre 9°C 16°C. Haverá nevoeiro ao amanhecer, com as nuvens aumentando na parte da tarde e ainda mais à noite. Confira, abaixo, as temperaturas previstas para a Capital até o próximo fim de semana:
- Segunda-feira: entre 9°C e 16°C
- Terça-feira: entre 8°C e 18°C
- Quarta-feira: entre 12°C e 20°C
- Quinta-feira: entre 14°C e 21°C
- Sexta-feira: entre 15°C e 22°C
- Sábado: entre 16°C e 24°C
- Domingo: entre 16°C e 21°C
A massa de ar frio ainda vai atuar no território do RS, mantendo as temperaturas baixas, principalmente pela manhã.
Na Serra, a previsão indica predomínio de tempo firme com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Pela manhã, a tendência indica temperaturas baixas e frio; enquanto no turno da tarde, as temperaturas vão permanecer mais amenas. A sensação de frio deve persistir. Na região da Campanha pode haver geada.
Temperaturas baixas
Segundo a meteorologista Andrea Ramos, da Defesa Civil do RS, as temperaturas serão baixas e existe possibilidade de chuva na Capital apenas de quarta (27) para quinta-feira (28).
— Toda a frente fria, na retaguarda dela, tem uma massa de ar frio. Então, ao longo desta semana, vai diminuir a chance de chuva — afirma.
Em relação à possibilidade de geada em determinadas regiões, Andrea Ramos sinaliza onde o fenômeno poderá acontecer:
— A segunda-feira vai ter geada, principalmente na parte Sul do Estado e nas regiões serranas do RS e de Santa Catarina.
Terça-feira
A previsão é de o tempo permanecer estável e sem chuva na maior parte do RS. A massa de ar frio deve proporcionar um amanhecer gelado com chance de geada na Campanha. O sol predomina entre algumas nuvens passageiras. As temperaturas não sobem muito e a sensação de frio persiste em todas as regiões.
No Norte, Noroeste e Serra, o tempo será instável e com pancadas de chuva de moderadas a forte.
Por sua vez, na Serra, o tempo segue instável e com pancadas de chuva a qualquer momento. Não se descarta chuva de condição moderada a forte. A massa de ar frio ainda atua mantendo as temperaturas baixas e haverá sensação de frio ao longo do dia.
Quarta-feira
Ainda poderão ocorrer pancadas de chuva no Nordeste, Litoral Norte e pontos mais elevados da Serra.
As demais áreas do Estado terão um dia de tempo firme e com predomínio de sol. O amanhecer ainda deverá registrar temperaturas baixas, mas sem chance para geada. No período da tarde, as temperaturas ficam amenas em todo o mapa gaúcho.
Na Serra estão previstas pancadas de chuva em pontos mais elevados a qualquer hora do dia. As temperaturas continuam baixas pela manhã e faz frio. Durante à tarde, os termômetros subirão um pouco.
Veja a previsão do tempo para o RS nesta semana
Segunda-feira
- Bagé: entre 4°C e 16°C
- Canguçu: entre 5°C e 16°C
- Caxias do Sul: entre 7°C e 14°C
- Passo Fundo: entre 7°C e 14°C
- Pelotas: entre 6°C e 18°C
- Rio Grande: entre 9°C e 18°C
- Santa Maria: entre 5°C e 16°C
- São José do Norte: entre 9°C e 18°C
- São Lourenço do Sul: entre 7°C e 18°C
- Uruguaiana: entre 5°C e 19°C
Terça-feira
- Bagé: entre 7°C e 19°C
- Canguçu: entre 7°C e 18°C
- Caxias do Sul: entre 6°C e 16°C
- Passo Fundo: entre 7°C e 15°C
- Pelotas: entre 7°C e 18°C
- Rio Grande: entre 10°C e 17°C
- Santa Maria: entre 6°C e 19°C
- São José do Norte: entre 10°C e 17°C
- São Lourenço do Sul: entre 8°C e 17°C
- Uruguaiana: entre 8°C e 22°C
Quarta-feira
- Bagé: entre 8°C e 19°C
- Canguçu: entre 8°C e 17°C
- Caxias do Sul: entre 10°C e 17°C
- Passo Fundo: entre 11°C e 19°C
- Pelotas: entre 10°C e 19°C
- Rio Grande: entre 13°C e 18°C
- Santa Maria: entre 10°C e 19°C
- São José do Norte: entre 13°C e 18°C
- São Lourenço do Sul: entre 11°C e 18°C
- Uruguaiana: entre 10°C e 22°C
Quinta-feira
- Bagé: entre 11°C e 19°C
- Canguçu: entre 12°C e 17°C
- Caxias do Sul: entre 10°C e 20°C
- Passo Fundo: entre 12°C e 20°C
- Pelotas: entre 14°C e 18°C
- Rio Grande: entre 15°C e 18°C
- Santa Maria: entre 12°C e 21°C
- São José do Norte: entre 15°C e 18°C
- São Lourenço do Sul: entre 14°C e 18°C
- Uruguaiana: entre 12°C e 23°C
Sexta-feira
- Bagé: entre 13°C e 21°C
- Canguçu: entre 14°C e 19°C
- Caxias do Sul: entre 11°C e 23°C
- Passo Fundo: entre 13°C e 22°C
- Pelotas: entre 15°C e 19°C
- Rio Grande: entre 15°C e 19°C
- Santa Maria: entre 14°C e 24°C
- São José do Norte: entre 15°C e 19°C
- São Lourenço do Sul: entre 15°C e 19°C
- Uruguaiana: entre 14°C e 26°C
Sábado
- Bagé: entre 14°C e 21°C
- Canguçu: entre 14°C e 20°C
- Caxias do Sul: entre 13°C e 27°C
- Passo Fundo: entre 15°C e 25°C
- Pelotas: entre 16°C e 19°C
- Rio Grande: entre 16°C e 19°C
- Santa Maria: entre 15°C e 24°C
- São José do Norte: entre 16°C e 19°C
- São Lourenço do Sul: entre 16°C e 20°C
- Uruguaiana: entre 17°C e 21°C
Domingo
- Bagé: entre 11°C e 18°C
- Canguçu: entre 11°C e 18°C
- Caxias do Sul: entre 14°C e 19°C
- Passo Fundo: entre 14°C e 19°C
- Pelotas: entre 14°C e 21°C
- Rio Grande: entre 15°C e 19°C
- Santa Maria: entre 13°C e 20°C
- São José do Norte: entre 15°C e 19°C
- São Lourenço do Sul: entre 13°C e 21°C
- Uruguaiana: entre 12°C e 20°C