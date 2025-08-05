Telhado do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, é danificado por temporal

Prédio está em reformas desde 2019. André Ávila / Agencia RBS

Parte do telhado do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, foi danificada pelos temporais que atingiram o sul do Estado na semana passada. O impacto dos ventos e da chuva comprometeu trechos da cobertura do prédio histórico, que está em processo de restauração. A extensão dos estragos ainda está sendo avaliada pela prefeitura de Pelotas, responsável pela obra, que não identificou quantas telhas foram afetadas.

Em nota, o Executivo informou que “irá avaliar os impactos e já está adotando as providências necessárias, iniciando uma revisão do telhado do Theatro Sete de Abril e a substituição das telhas danificadas para garantir a preservação do patrimônio”.

Fechado ao público desde 2014, o Theatro Sete de Abril está em obras desde 2019. A restauração avança por etapas e, neste ano, a estrutura recebeu um novo conjunto de poltronas. No entanto, para que o prédio possa ser reaberto de forma definitiva, ainda é necessária a finalização da parte elétrica e a conclusão de outros ajustes, como sistemas de acessibilidade e prevenção contra incêndios.

Recentemente, os tapumes que protegiam a entrada do teatro foram retirados, permitindo que a fachada histórica voltasse a ser vista por quem circula pelo centro de Pelotas. Em julho, durante as comemorações do aniversário da cidade, o teatro voltou a receber o público, ainda em fase de testes, com a presença de estudantes da rede pública em visitas monitoradas.

Com quase dois séculos de história, o Theatro Sete de Abril foi inaugurado em 1834 e é o mais antigo teatro do Rio Grande do Sul. Tombado como patrimônio histórico nacional, estadual e municipal, o espaço é um dos principais símbolos culturais da cidade e já sediou óperas, concertos, espetáculos teatrais e eventos políticos desde o período imperial.