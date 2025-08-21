Taxa do lixo será cobrada de forma separada em Pelotas

Conta de água em Pelotas não deverá ter cobrança de taxa de lixo a partir de setembro. Ígor Islabão / Grupo RBS

Os moradores de Pelotas, no Sul do Estado, terão mudança na conta de água em setembro. A próxima fatura chegará aos consumidores do Serviço de Saneamento Autônomo de Pelotas (Sanep), com valores dos serviços de água e esgoto separados da taxa de lixo.

A cobrança conjunta ocorre desde junho de 2017. Porém, a separação ocorre após uma ação civil pública contra a autarquia ajuizada pelo 1º Promotor de Justiça Especializado, José Alexandre Zachia Alan.

— A decisão judicial representa um avanço na proteção dos direitos dos consumidores, ao assegurar que a cobrança pelos serviços públicos seja realizada de forma transparente e proporcional, sem comprometer o acesso a bens essenciais como a água — ressalta Zachia.

Autarquia tem até o final de agosto para separar cobranças

Em 23 de julho, o Ministério Público conseguiu uma liminar para separar as cobranças. O Sanep contestou a decisão alegando que o custo de tarifas bancárias será o dobro do habitual, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a liminar e determinou que as cobranças sejam separadas até o dia 31 de agosto.