Sul do RS tem 35 mil clientes sem luz desde a madrugada

Cerca de 35 mil clientes estão sem luz na região Sul do Estado desde a madrugada deste sábado (2), devido ao vento que atingiu a região.
Conforme a CEEE Equatorial, 21 mil pontos foram afetados por um problema na linha de transmissão da Eletrosul, nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, além de áreas rurais no entorno.
A distribuidora afirmou que está em contato com as equipes da Eletrosul, para que a situação seja resolvida o mais breve possível. A empresa não informou se o problema está relacionado ao vento forte.
Outros 14 mil pontos estão sem luz em Jaguarão e arredores, devido à queda de uma torre de transmissão, com os ventos intensos da madrugada, conforme a companhia.
Além da chuva forte e ventania, houve queda de granizo em municípios da Região Sul e da Campanha. De acordo com a Defesa Civil estadual, nenhum local registrou danos pelo episódio.