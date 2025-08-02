Sul do RS tem 35 mil clientes sem luz desde a madrugada

Em cidades como Rio Grande, houve queda de granizo. Ricardo Martins / Arquivo Pessoal

Cerca de 35 mil clientes estão sem luz na região Sul do Estado desde a madrugada deste sábado (2), devido ao vento que atingiu a região.

Conforme a CEEE Equatorial, 21 mil pontos foram afetados por um problema na linha de transmissão da Eletrosul, nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, além de áreas rurais no entorno.

A distribuidora afirmou que está em contato com as equipes da Eletrosul, para que a situação seja resolvida o mais breve possível. A empresa não informou se o problema está relacionado ao vento forte.

Outros 14 mil pontos estão sem luz em Jaguarão e arredores, devido à queda de uma torre de transmissão, com os ventos intensos da madrugada, conforme a companhia.