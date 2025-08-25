Sobe para 47 o número de municípios que registraram estragos pela chuva dos últimos dias no RS

Cristal é a primeira cidade a ter o decreto de situação de emergência homologado. Sargento Vagner / Defesa Civil RS

O número de municípios que reportaram danos à Defesa Civil do Rio Grande do Sul pela chuva nos últimos dias subiu para 47. O último balanço do órgão, divulgado na tarde desta segunda-feira (25), aponta que mais uma prefeitura informou estragos: Tiradentes do Sul, com danos no telhado de algumas residências e queda de árvores.

Pela manhã, quatro prefeituras haviam informado estragos: Eugênio de Castro, nas Missões, Jaguarão, no Sul, Jóia, no Noroeste, e Santa Maria, na região Central.

Entre os principais prejuízos estão danos e alagamentos em casas, pontes e estradas, além da elevação de rios e queda de granizo. O número de moradores que precisaram sair de casa também aumentou, passando para 720 entre desalojados e desabrigados — sendo 26 desabrigados e 694 desalojados. Ontem, eram 640 no total.

A quantidade subiu em razão de famílias atingidas em Porto Alegre, com sete desalojados.

Outros municípios foram incluídos pela manhã, como Amaral Ferrador, com quatro desalojados, e Santa Maria, com 80 desalojados. Por lá, a inundação do rio Vacacaí, às margens da BR-392, atingiu principalmente o Distrito de Passo Verde. Conforme a Defesa Civil do município, a maioria dessas pessoas é considerada desalojada porque as casas da região alagaram no primeiro piso, fazendo que elas precisassem ir para o segundo andar.

Ainda de acordo com a Defesa Civil estadual, até agora, apenas Cristal, na Região Sul, tem o decreto de situação de emergência homologado. São 20 pessoas fora de casa. Outros dois municípios buscam o reconhecimento: a prefeitura de São Lourenço do Sul, na mesma região, afirma que já decretou estado de calamidade pública;

Em São Lourenço do Sul, foi registrado o maior número de pessoas atingidas, com 500 desalojados. Outras 39 chegaram a ir para abrigos, mas o nível da água baixou e moradores começaram a voltar para casa. Agora, são 10 desabrigados.

Segundo a Defesa Civil municipal, choveu mais de 300 milímetros no município em 48 horas. O número supera o volume esperado para todo o mês.

Caçapava do Sul confirma decreto de situação de emergência

Outro município que decretou situação de emergência foi Caçapava do Sul, na Campanha. Conforme levantamento prévio da Defesa Civil, os danos causados pelo temporal da última sexta-feira no município ultrapassam R$ 1 milhão.

Cinco famílias permanecem ilhadas em cinco localidades do interior, por causa de pontes que caíram e estradas que estão comprometidas. Doze casas receberam lonas. Desde a sexta, o município registra um acumulado de quase 300 milímetros, de acordo com medição própria da Defesa Civil local.

Aulas que haviam sido suspensas por conta de alagamentos em escolas na sexta, voltaram ao normal nesta segunda-feira (25). No entanto, o transporte escolar segue sem itinerário em alguns locais mais afetados.

Os dados da Defesa Civil do RS levam em conta informações colhidas entre quinta-feira (21) e esta segunda.

Municípios que registraram pessoas fora de casa: