Sobe para 39 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no RS 

São Lourenço do Sul (foto) decretou estado de calamidade pública devido à chuva. Jorge Schneid / arquivo pessoal

Trinta e nove municípios gaúchos relataram danos causados pela chuva deste final de semana no Rio Grande do Sul, segundo comunicado da Defesa Civil neste domingo (24). São cinco cidades a mais do que o reportado no último boletim de sábado (23).

Em relação às pessoas que tiveram que deixar a sua residência, o número também aumentou. Subiu de 500 para 532 pessoas desalojadas e se manteve o número de 27 desabrigadas.

A situação é mais crítica nas regiões Sul, Central e na Fronteira Oeste. No boletim da tarde de sábado, municípios destas áreas do Estado informaram transbordo de rios e arroios, pessoas fora de casa, granizo e imóveis danificados.

As cinco cidades que foram incluídas no novo relatório foram:

Amaral Ferrador , na Região Sul: danos em pontes e bueiros

, na Região Sul: danos em pontes e bueiros Arambaré , na Região Sul: vias urbanas e rurais alagadas e danos em pontes e bueiros

, na Região Sul: vias urbanas e rurais alagadas e danos em pontes e bueiros Canguçu , na Região Sul: casas parcialmente destelhadas, quatro pessoas desalojadas, ruas alagadas e pontes do interior danificadas

, na Região Sul: casas parcialmente destelhadas, quatro pessoas desalojadas, ruas alagadas e pontes do interior danificadas Cerro Grande do Sul , na Região Central: danos em pontes, bueiros e estradas, falta de energia elétrica e vias alagadas

, na Região Central: danos em pontes, bueiros e estradas, falta de energia elétrica e vias alagadas São José do Norte, na Região Sul: alagamentos sobre a pista da BR 101, no km 350, e famílias desalojadas, totalizando 24 pessoas

Além disso, as informações sobre a situação em Turuçu, na Região Sul, também foram atualizadas. Foi incluído no novo boletim o registro de quatro pessoas desalojadas. As demais cidades não reportaram novas ocorrências.

Até o momento, somente São Lourenço do Sul, na Região Sul, decretou estado de calamidade. O Arroio São Lourenço, que corta a cidade, transbordou e o município sofreu alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais. A água do arroio voltou ao leito na manhã de domingo.