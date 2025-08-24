Geral

Mau tempo
Notícia

Sobe para 39 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no RS 

Transbordo de rios e arroios, pessoas fora de casa, granizo e imóveis danificados estão entre os principais danos e fenômenos

Beatriz Coan

