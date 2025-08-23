Sobe para 34 o número de municípios que relataram estragos causados pela chuva no RS

Com o aguaceiro que segue sobre o Rio Grande do Sul neste fim de semana, a quantidade de municípios afetados pela chuva dobrou. O número de cidades que reportaram danos causados pelo mau tempo saltou de 17, pela manhã, para 34 no fim da tarde deste sábado (23), segundo boletim da Defesa Civil estadual.
Transbordo de rios e arroios, pessoas fora de casa, granizo e imóveis danificados estão entre os principais estragos e fenômenos relatados pelo órgão (veja mais abaixo). A situação é mais crítica nas regiões Sul, Central e na Fronteira Oeste. Ao menos 500 pessoas estavam fora de casa até as 18h deste sábado.
Entre os municípios em pior situação está São Lourenço do Sul, no sul do Estado, que reportou 2 mil casas atingidas, 23 desabrigados e 500 desalojados, segundo dados da prefeitura e da Defesa Civil. O Arroio São Lourenço transbordou de seu leito normal e a cidade sofreu alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais.
A prefeitura decretou estado de calamidade. Também há relatos de pessoas fora de casa em Dom Feliciano e Cristal, no Sul, e em Cachoeira do Sul, na Região Central.
Em São Gabriel, na Fronteira Oeste, também há relato de alagamentos e danos em estrutura de um imóvel
Os dados da Defesa Civil levam em conta informações colhidas entre quinta-feira (21) e este sábado.
Municípios que reportaram danos à Defesa Civil estadual
- Alegrete: informou danos no telhado da Escola Municipal Princesa Isabel e árvores caídas na via, em 22/8;
- Bagé: relatou alagamentos pontuais em ruas da cidade e queda de árvores, em 22/8;
- Barros Cassal: reportou danos em telhados de residências, em 22/8.
- Caçapava do Sul: alagamentos pontuais em ruas da cidade, em 22/8;
- Cacequi: informou duas residências destelhadas, em 23/8;
- Cachoeira do Sul: bloqueio total da BR-153, em 23/8. Ao menos um desalojado na cidade;
- Cachoeirinha: informou queda de árvore entre o passeio público e pista de rolagem, em 23/8;
- Camaquã: rompimento mecânico da RS-350, pela prefeitura de Camaquã, para escoamento d'água, em 23/8;
- Canoas: informou casas com danos nos telhados e queda de árvores, em 23/8;
- Canudos do Vale: elevação do nível do Arroio Forquetinha, comunidade afetada tem passagens por passadouros, em 23/8;
- Chuvisca: informou a interrupção de estradas, quedas de pontes, bueiros e passagens. Alagamentos em diversas localidades, em 23/8;
- Cristal: alagamentos de estradas, bueiros no interior e na zona urbana, além de uma residência alagada, em 23/8. Ao menos um desalojado na cidade;
- Dom Feliciano: danos em pontes e bueiros, rios transbordaram e alagaram estradas. Foi reportado 4 pessoas desabrigadas, em 23/8;
- Encruzilhada do Sul: queda de vegetal na BR-471 e destelhamento parcial de residência em 23/8, alagamentos de ruas e casas por causa de uma sanga que transbordou em 23/8 e danos em telhados, em 22/8;
- Estância Velha: informou 27 telhados de residências danificados total ou parcialmente, em 23/8;
- Faxinal do Soturno: informou movimento de massa na estrada Linha Formosa, em 23/8;
- Horizontina: destelhamento de uma residência, em 23/8;
- Jaguari: destelhamento de uma residência, em 23/8;
- Lindolfo Collor: informou que aproximadamente 30 residências foram danificadas pelo granizo, em 23/8;
- Pinheiro Machado: relatou estradas do interior interrompidas e ponte do Passo da Areia submersa, em 22/8;
- Portão: informou diversas residências com danos no telhado, em 22/8;
- Porto Lucena: reportou queda de granizo, danificando o telhado de duas residências, em 21/8;
- Rio Pardo: informou danos em uma residência, em 22/8;
- Santa Cruz do Sul: queda de vegetação, em 23/8;
- São Gabriel: queda parcial de muro e vários pontos de alagamento na cidade, em 22/8;
- São José do Hortêncio: informou danos em telhado de residência, em 22/8;
- São Lourenço do Sul: reportou alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais, danificando residências, estradas e instalações públicas. O Arroio São Lourenço saiu do seu leito normal. Foi informado 23 desabrigados e 500 desalojados, em 23/8;
- Sapucaia do Sul: queda de árvore em veículo estacionado, em 22/8;
- Sinimbu: informou atraso em transporte escolar, sem suspensão de aula, em 22/8;
- Tunas: danos em estrada vicinais, em 22/8;
- Turuçu: informou alagamentos de ruas nas proximidades ao Arroio Turuçu em, 23/8;
- Venâncio Aires: informou queda de vegetal, obstruindo via pública, em 23/8;
- Vera Cruz: danos em telhado de residência em 23/8 e queda de uma árvore na rodovia RS-409, em 22/8;
- Vila Nova do Sul: devido à chuva intensa, o nível do Arroio Vossoroca subiu e o DNIT interditou a ponte na BR-290, em 22/8.