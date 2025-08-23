Sobe para 34 o número de municípios que relataram estragos causados pela chuva no RS

São Lourenço do Sul decretou estado de calamidade pública neste sábado (23). Stefane Costa / RBS TV

Com o aguaceiro que segue sobre o Rio Grande do Sul neste fim de semana, a quantidade de municípios afetados pela chuva dobrou. O número de cidades que reportaram danos causados pelo mau tempo saltou de 17, pela manhã, para 34 no fim da tarde deste sábado (23), segundo boletim da Defesa Civil estadual.

Transbordo de rios e arroios, pessoas fora de casa, granizo e imóveis danificados estão entre os principais estragos e fenômenos relatados pelo órgão (veja mais abaixo). A situação é mais crítica nas regiões Sul, Central e na Fronteira Oeste. Ao menos 500 pessoas estavam fora de casa até as 18h deste sábado.

Entre os municípios em pior situação está São Lourenço do Sul, no sul do Estado, que reportou 2 mil casas atingidas, 23 desabrigados e 500 desalojados, segundo dados da prefeitura e da Defesa Civil. O Arroio São Lourenço transbordou de seu leito normal e a cidade sofreu alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais.

A prefeitura decretou estado de calamidade. Também há relatos de pessoas fora de casa em Dom Feliciano e Cristal, no Sul, e em Cachoeira do Sul, na Região Central.

Em São Gabriel, na Fronteira Oeste, também há relato de alagamentos e danos em estrutura de um imóvel

Os dados da Defesa Civil levam em conta informações colhidas entre quinta-feira (21) e este sábado.

Municípios que reportaram danos à Defesa Civil estadual