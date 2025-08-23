São Lourenço do Sul decreta estado de calamidade pública devido à chuva

Diante da forte chuva que levou o arroio a invadir as ruas, o município de São Lourenço do Sul decretou calamidade pública na manhã deste sábado (23). A cidade da Região Sul já se encontrava em situação de emergência por 180 dias devido à chuva registrada em junho.

Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 200mm de precipitação, e o acumulado se aproxima de 300mm, somando os dados da cidade e do interior, conforme a prefeitura.

São mais de 2 mil residências atingidas, com aproximadamente 500 pessoas desalojadas, acolhidas em casas de parentes e amigos. Além disso, 23 desabrigados foram encaminhados ao abrigo emergencial aberto nesta madrugada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Os prejuízos no interior e na cidade são imensos, de acordo com o prefeito Zelmute Marten.

— É uma extensão muito longa (do município), e nós, então, em razão da situação de emergência que já nos encontramos, protocolamos hoje pela manhã no sistema da Defesa Civil a proposição de calamidade — afirmou.

A prefeitura mantém contato com os governos estadual e federal. O reconhecimento oficial da gravidade da situação possibilitará ações emergenciais de apoio às famílias atingidas e investimentos – sobretudo na zona rural, que teve a infraestrutura de estradas, pontes e bueiros severamente atingida.

A chuva cessou durante a tarde, mas o Arroio São Lourenço segue subindo, conforme o prefeito.

— A expectativa é de que continuemos trabalhando com reflexos das chuvas que ocorreram nas últimas horas durante a próxima noite e madrugada, e provavelmente só a partir de amanhã vamos ter os efeitos de diminuição dos índices de água na zona urbana — informou.

As equipes da Defesa Civil municipal e da prefeitura seguem em plantão permanente, monitorando as áreas mais afetadas e prestando atendimento às famílias. Ainda neste sábado, a Defesa Civil estadual reforçará os trabalhos no município. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros também atuam no resgate e apoio às famílias atingidas.

A prefeitura de São Lourenço do Sul reforça a orientação para que a população que vive em áreas de risco busque locais seguros imediatamente, em casas de familiares e amigos ou no abrigo disponível.

Contatos da Defesa Civil em São Lourenço do Sul: