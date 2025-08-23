Geral

Região Sul
Notícia

São Lourenço do Sul decreta estado de calamidade pública devido à chuva

Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 200mm de precipitação. Mais de 2 mil casas foram atingidas, com aproximadamente 500 desalojados e 23 desabrigados

Fernanda Polo

Comportamento

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS