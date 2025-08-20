Bombas danificadas estão sendo substituídas. Corsan Aegea / Divulgação

Durante a madrugada desta quarta-feira (20), a principal casa de bombas da Corsan Aegea, localizada no bairro Nova Cachoeirinha em Cachoerinha, alagou devido ao rompimento na rede de distribuição.

O incidente foi causado pela oscilação no fornecimento de energia elétrica que fez com que, quando houve um pico de energia, a água entrasse com mais força na rede e causasse o rompimento.

O rompimento, bem junto da casa de bombas, foi percebido às 3h e causou, além do alagamento, danos nas bombas, na tubulação e na estrutura do local. Praticamente toda a cidade de Cachoeirinha está desabastecida.

Conforme a Corsan, mais de 50 técnicos das áreas de operação, engenharia, eletromecânica, manutenção, administrativo, comercial, segurança e terceiros, estão atuando. Neste momento, estão sendo substituídas as bombas danificadas por reservas, na oficina da companhia é feito o conserto da adutora e no local, uma parede que rachou está sendo recuperada.

O diretor executivo da Corsan, Vitor Hugo Vieira Barros Gabriel, afirma que o serviço não é simples. Ele diz que uma estrutura provisória está sendo montada para abastecer parte da cidade, mas que a normalização do serviço deve ocorrer até a manhã de sábado.

— Estamos mobilizados para resolver essa situação o mais rápido possível. É um serviço complexo. Se tudo der certo, na próxima madrugada, a estrutura provisória já abastecerá entre 10 e 11 bairros. A normalização total deve acontecer, no máximo, até a manhã de sábado — projeta.

Gabriel pede que a população que ainda não foi impactada pelo desabastecimento economize água. Caminhões pipas estão abastecendo, preferencialmente, hospitais, postos de saúde e escolas. A população também pode soliciatar os caminhões pelos canais de relacionamento da Corsan Aegea.