Durante a madrugada desta quarta-feira (20), a principal casa de bombas da Corsan Aegea, localizada no bairro Nova Cachoeirinha em Cachoerinha, alagou devido ao rompimento na rede de distribuição.
O incidente foi causado pela oscilação no fornecimento de energia elétrica que fez com que, quando houve um pico de energia, a água entrasse com mais força na rede e causasse o rompimento.
O rompimento, bem junto da casa de bombas, foi percebido às 3h e causou, além do alagamento, danos nas bombas, na tubulação e na estrutura do local. Praticamente toda a cidade de Cachoeirinha está desabastecida.
Conforme a Corsan, mais de 50 técnicos das áreas de operação, engenharia, eletromecânica, manutenção, administrativo, comercial, segurança e terceiros, estão atuando. Neste momento, estão sendo substituídas as bombas danificadas por reservas, na oficina da companhia é feito o conserto da adutora e no local, uma parede que rachou está sendo recuperada.
O diretor executivo da Corsan, Vitor Hugo Vieira Barros Gabriel, afirma que o serviço não é simples. Ele diz que uma estrutura provisória está sendo montada para abastecer parte da cidade, mas que a normalização do serviço deve ocorrer até a manhã de sábado.
— Estamos mobilizados para resolver essa situação o mais rápido possível. É um serviço complexo. Se tudo der certo, na próxima madrugada, a estrutura provisória já abastecerá entre 10 e 11 bairros. A normalização total deve acontecer, no máximo, até a manhã de sábado — projeta.
Gabriel pede que a população que ainda não foi impactada pelo desabastecimento economize água. Caminhões pipas estão abastecendo, preferencialmente, hospitais, postos de saúde e escolas. A população também pode soliciatar os caminhões pelos canais de relacionamento da Corsan Aegea.
Aplicativo da Corsan, Agência Virtual no site cliente.corsan.com.br, ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 ou pelo WhatsApp (51) 99704-6644.