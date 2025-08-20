Geral

Vigilância Sanitária
Notícia

Restaurante na Cidade Baixa é interditado com mais de 380 quilos de alimentos impróprios e fezes de animais

Ao menos três pessoas passaram mal depois de comer no local, que só poderá reabrir se realizar todas as adequações exigidas 

Lisielle Zanchettin

