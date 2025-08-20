Restaurante na Cidade Baixa é interditado com mais de 380 quilos de alimentos impróprios e fezes de animais

Um restaurante localizado no bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, foi interditado pela Vigilância em Saúde nesta quarta-feira (20). Conforme a Secretaria de Saúde da Capital, no local foram encontrados alimentos impróprios para consumo e panelas com fezes de roedores.

O nome do restaurante não foi divulgado, mas a reportagem de Zero Hora apurou que se trata do Tudo Pelo Social. O local é tradicionalmente conhecido pela grande a la minuta e um dos bufês mais em conta da Cidade Baixa.

A reportagem tenta contato com a empresa, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

No restaurante foram encontrados 385 quilos de alimentos impróprios para consumo. Os produtos estavam com alteração de cor e cheiro, além de armazenados em temperaturas inadequadas.

As carnes não tinham procedência e estavam em embalagens danificadas. Também foram encontradas fezes de roedores em panelas e de mosca em saladas.

De acordo com a prefeitura, a vistoria aconteceu depois de pelo menos três pessoas apresentarem náuseas, vômitos, cólicas e diarreia após consumirem alimentos no local na sexta-feira (15).

A Vigilância constatou falta de higiene no ambiente e nos equipamentos. Além disso, as coifas da cozinha estavam sem funcionamento. O local só poderá reabrir após realizar todas as adequações exigida.















