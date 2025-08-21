Geral

Em dia com a Receita
Notícia

Regras para comprar em free shops: o que pode e o que não pode nas lojas de fronteira

Vendas possuem limites de valor e de quantidade de itens, além de prazo para usar a cota de isenção

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS