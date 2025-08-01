Kelly Matos, Gabriel Sant'Ana Wainer e Mariana Ceccon têm novos papéis na Gaúcha. Mateus Bruxel/Jefferson Bottega/Jefferson Botega / Agencia RBS

Novidades na bancada de dois programas da Gaúcha foram anunciadas nesta sexta-feira (1º). As estreias serão na segunda (4).

Uma voz já conhecida dos ouvintes e recordista de engajamento em GZH, o jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer entra para o time do Timeline, atração das manhãs que passa a ser ancorada por Kelly Matos.

Já o Gaúcha+, que debate os temas do momento na faixa da tarde, passará a ter a participação da comunicadora Mariana Ceccon.

Futuros projetos

Depois de 10 anos como âncora no Timeline e quatro como voz colorada no Sala de Redação, Luciano Potter deixa os programas, passando a focar sua atuação no programa Potter Entrevista, que vai ao ar na Gaúcha nas noites de sábado e no canal de YouTube do comunicador, e em futuros projetos e formatos a partir de um novo modelo de parceria com a RBS. Potter despontou no entretenimento a partir da Atlântida e, ao longo dos anos, consolidou-se como uma voz relevante do jornalismo gaúcho.

— Nesses últimos anos, viver diariamente Timeline e Sala me ensinou a entender dois jogos diferentes. No Timelime, eu, Kelly e David (Coimbra), e agora PG (Paulo Germano), lidamos com todos os assuntos, dos doces aos amargos. No Sala, a camisa pesa. Uma história mágica, com colegas craques e um assunto que explode paixões. Ou seja: fiz amigos e compreendi o mundo. O projeto agora é Potter Entrevista. Ali baixo a bola e ouço ainda mais as pessoas. De todos os jeitos, mundos e complexidades. Resumindo: saio do dia a dia do rádio, mantendo esse contato toda semana com um público que me ouve há mais de década na Gaúcha. Está sendo um clichê maravilhoso: novos desafios e já uma saudade imensa desse microfone potente todo dia — afirma Potter.

O comunicador se despede dos programas nesta sexta-feira, mesmo dia em que Kelly Matos faz sua última participação no Gaúcha+ como apresentadora.

No Timeline, Potter passou o bastão de âncora a Kelly e deu as boas-vindas ao novo integrante, Gabriel Sant’Ana Wainer.

Em breve, o Sala de Redação vai anunciar o novo representante da torcida colorada.

Debates e reflexões

Colunista diário de GZH desde março, atuando também como comentarista do Gaúcha Hoje, Gabriel Sant'Ana Wainer tem passagem por grandes veículos nacionais, como o jornal O Estado de S. Paulo e GloboNews, e participa do canal de YouTube RivoNews.

Seguindo a tradição do avô, o jornalista Paulo Sant’Ana (1939-2017), que fez história na RBS, o comunicador de 33 anos diz que está "feliz e grato" com a oportunidade de integrar a bancada do Timeline.

— Estou muito empolgado e um pouco nervoso, confesso. O Timeline é um dos produtos mais icônicos da Gaúcha, então é uma responsabilidade imensa. Prometo honrar o microfone por onde já passaram grandes jornalistas como David Coimbra e Luciano Potter, a quem tenho a honra de substituir nesse momento — afirma Wainer, que é gaúcho de Porto Alegre. — Kelly, Paulo Germano e eu temos perfis bem diferentes, então essa composição tem tudo para gerar debates e reflexões muito interessantes. O mais bacana vai ser poder mostrar para a audiência que a divergência de pensamento é positiva.

Presença multiplataforma

Kelly Matos ampliará sua presença multiplataforma com um espaço de opinião e análise no Jornal do Almoço, da RBS TV, e maior foco nas colunas de GZH. Integrante da formação original do Timeline, programa com 10 anos de história, a jornalista acredita que ocupar a função de âncora soará natural aos ouvintes.

— Terei um papel de distribuição do conteúdo. O Paulo Germano é um colunista maravilhoso e, agora, teremos o Gabriel, que é muito inteligente, cuidadoso na apuração e na análise e que tem muito repertório. A dinâmica será essa: vou jogar mais no meio de campo, distribuindo o jogo aos meus atacantes — projeta. — Sou uma Kelly antes e outra depois do Timeline. Claro que assumir essa responsabilidade como âncora é de um tamanho gigantesco. Apesar de já estar familiarizada com o programa, dá aquele frio na barriga.

Com esse movimento, Kelly Matos se despede do Gaúcha+, que agora conta com a presença diária de Mariana Ceccon. A comunicadora e editora-chefe da Gaúcha, que já está à frente do Supersábado, ficará ainda mais próxima dos ouvintes com repercussões de temas do dia e entrevistas ao lado de Leandro Staudt e Paulo Germano.

