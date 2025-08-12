Quer investir e não sabe como? Giane Guerra e convidados respondem dúvidas; acompanhe ao vivo

Dos primeiros passos para investir, passando pela tributação sobre aplicações até chegar ao objetivo do primeiro R$ 1 milhão, o tema é destaque de live especial do Acerto de Contas, apresentada pela colunista de Zero Hora Giane Guerra, nesta terça-feira (12), a partir das 12h.
Transmitido pelo canal de GZH no YouTube, o programa terá participação do repórter de Economia Anderson Aires e contará com convidados especializados para responder, ao vivo, perguntas de leitores e espectadores. São eles:
- Wagner Salaverry, educador financeiro, especialista em mercado de ações e sócio da Quantitas Asset
- Marcelo Scherer Perlin, professor associado da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialista em mercado financeiro