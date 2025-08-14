Queda no preço do café e irregularidades em restaurantes de Porto Alegre: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quinta-feira (14).

Dois restaurantes são interditados no Auxiliadora e Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por riscos à saúde

Vigilância apontou "condições insalubres e desvios sanitários". DVS/SMS/PMPA / Divulgação

Dois restaurantes, nos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, foram interditados pela Vigilância de Alimentos, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, por riscos à saúde. A ação, que ocorreu na quarta-feira (13), foi divulgada nesta quinta (14).

Clique aqui e leia a matéria completa

Dez trabalhadores de restaurante argentino em Porto Alegre são resgatados de condições análogas à escravidão

Grupo de trabalhadores é formado por seis mulheres e quatro homens, com idades entre 19 e 37 anos. Ministério do Trabalho e Emprego / Divulgação

Dez trabalhadores de um restaurante argentino localizado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foram resgatados de condições análogas à escravidão. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são seis mulheres e quatro homens, com idades entre 19 e 37 anos. O resgate aconteceu no dia 8 de agosto, mas foi divulgado na quarta-feira (13).

Safra aumenta oferta e faz preço do café baixar pela primeira vez em mais de um ano em Porto Alegre

Aposentado Paulo Romero reclama dos pacotes de 500 gramas vendidos a R$ 36. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Depois de 13 meses em alta e do pico em janeiro deste ano, o preço do café registrou queda na inflação oficial de Porto Alegre, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) medido pelo IBGE. Foi o primeiro recuo desde junho de 2024. Apesar da folga no índice, o efeito nas gôndolas ainda não aparece. Ou, pelo menos, ainda não anima os consumidores, que seguem achando o produto caro.

Trânsito

Com buracos na via, acostamento precário e ausência de sinalização, RS-020 é alvo de reclamações: "Está abandonada"

Entre Morungava e Fazenda Fialho, em Taquara, um buraco expôs os paralelepípedos da base da pista. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os motoristas que trafegam diariamente pela RS-020, uma das principais vias entre a Região Metropolitana e a serra gaúcha, vivem um tormento. Pedras soltas, buracos, desníveis, ausência de sinalização e acostamento precário compõem o cenário cotidiano de quem se aventura por essa rodovia, sobretudo no trecho entre Gravataí e Taquara.

Educação

Cientistas viram influenciadores para combater fake news e traduzir a ciência nas redes sociais

Mellanie Fontes-Dutra concilia as tarefas como professora e pesquisadora, com a produção de conteúdo. Renan Mattos / Agencia RBS

A tradicional figura do pesquisador isolado, que vive dentro do laboratório e usa vocabulário técnico, vem dando lugar a profissionais conectados com as discussões sociais, que buscam aproximar a ciência das pessoas. Muitos deles apostam na divulgação científica para expandir o alcance do conhecimento produzido na academia.

Clique aqui e leia a matéria completa

Comportamento

"O espiritismo dá muitas respostas, nem todas fáceis de entender ou aceitar": jovens relatam como abraçaram a doutrina

Para Átila, os princípios do espiritismo se assemelham ao modo de pensar da juventude. André Ávila / Agencia RBS

Na recepção do Instituto Espírita Dias da Cruz, em Porto Alegre, o estudante de Contabilidade Átila Mansur, 22 anos, recebe aqueles que buscam conforto espiritual no tradicional centro religioso da esquina das avenidas da Azenha e Ipiranga, onde também funciona um albergue. O trabalho parece simples, mas exige comprometimento.

Clique aqui e leia a reportagem completa

Adultos usando chupetas, mamadeiras e linguagem infantil: saiba o que é o comportamento "age regression"

Usuários publicam vídeos utilizando chupetas, mamadeiras e itens típicos da infância no TikTok. @justjenna_84 / @.bellascans / TikTok / Reprodução

Adultos usando chupetas, mamadeiras ou outros objetos típicos da infância têm aparecido com frequência em vídeos no TikTok. A prática está associada ao chamado age regression (regressão de idade, em português) — comportamento em que a pessoa retoma hábitos de fases anteriores da vida para se sentir segura, aliviar o estresse ou reduzir a ansiedade.