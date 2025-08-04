Publicado edital para recuperação da Estrada do Perau, em Santa Maria

Estrada vai permancer bloqueada enquanto não receber os trabalhos de recuperação. Amanda Boeira / Agência RBS

Foi publicado nesta segunda-feira (4) o editao para a licitação que vai escolher a empresa responsável pela recuperação da Estrada do Perau, que liga Santa Maria a Itaara. O edital está disponível no site da prefeitura de Santa Maria e prevê obras em um trecho de 60 metros da via.

O valor estimado para a intervenção é de R$ 23.521.909,66, com verbas do Governo Federal. A escolha da empresa será feita em sessão pública, marcada para 25 de setembro, às 8h30min, com critério de menor preço. Ainda não há prazo definido para o início das obras.

O dano está no trecho pertencente a Santa Maria, onde há risco de movimentação de massa, o que pode provocar mais deslizamentos na pista e nas áreas ao redor. O projeto prevê a construção de um muro de gabião, além de grampeamento de solo e outras estruturas voltadas à estabilização de encostas e taludes.