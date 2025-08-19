Geral

Publicado edital para a construção de projetos da ponte da Colônia Z3, em Pelotas

Obra é orçada no valor de R$ 1.264.845,74, e o certame terá como critério de julgamento o menor preço apresentado

Joanna Manhago

