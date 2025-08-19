Publicado edital para a construção de projetos da ponte da Colônia Z3, em Pelotas

Atualmente, a Colônia Z3 conta com uma ponte montada pelo Exército. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Nesta terça-feira (19), o Executivo Municipal de Pelotas publicou a concorrência eletrônica Nº 005/2025 do processo licitatório para a escolha da empresa responsável pela execução dos projetos de engenharia básico e executivo para a construção da Colônia de Pescadores São Pedro Z-3, no 2º distrito de Pelotas.

Conforme o cronograma do edital, as propostas podem ser apresentadas até o dia 11 de novembro, às 10h, e o início da disputa está marcado para o mesmo dia, às 10h30. A obra é orçada no valor de R$ 1.264.845,74 e o certame terá como critério de julgamento o menor preço apresentado.

Além da execução dos projetos, a empresa vencedora também será responsável por obter licenças, outorgas, aprovações necessárias para a construção, remover entulhos e realizar a sinalização da área, nas proximidades do arroio Sujo, na Avenida Rubens Machado Souto.

O processo licitatório é esperado com grande expectativa por parte dos moradores da localidade, uma vez que a estrutura foi danificada pelos eventos climáticos registrados na região nos anos de 2023 e 2024. Atualmente, o local conta com uma ponte temporária montada pelo Exército.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pelotas (SDR), a nova ponte terá 17 metros de comprimento e dez de largura. A expectativa é que as etapas de elaboração e execução dos projetos de engenharia perdurem por um período de 12 meses.